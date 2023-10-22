"Сити" готов отпустить Филлипса в январе

"Манчестер Сити" дал зеленый свет своему полузащитнику Калвину Филлипсу на смену клуба в зимнее трансферное окно.

Победа 2:1 над "Брайтоном" накануне стала очередным матчем, на который Филлипс не попал в стартовый состав "Сити". В данном случае Калвин не вышел даже на замену.



Такой дефицит игровых минут совершенно не устраивает 27-летнего англичанина, который в этом признался во время минувшего международного перерыва.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола уже сообщил своим боссам, что готов отпустить Филлипса в январе за игровой практикой.



В идеале "Сити" предпочел бы сразу продать Филлипса. Но возможен и вариант с арендой при условии, что арендатор целиком покроет зарплату Калвина в 150,000 фунтов в неделю и возьмет на себя обязательство по выкупу в конце сезона.



Среди ранних претендентов на Филлипса, который 16 месяцев назад был куплен "горожанами" у "Лидса" за 45 миллионов фунтов, называются "Ньюкасл" и "Бавария".