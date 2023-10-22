Лофтус-Чик: "Ощущал себя запертым в клетке животным в "Челси"

Полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик признался, что почувствовал себя свободным после ухода из "Челси" минувшим летом.

Лофтус-Чик провел чуть менее 20 лет в системе "Челси", однако в полной мере проявить себя в первой команде не смог, в том числе по причине травм.



В июне "Челси" продал Лофтус-Чика в "Милан" за 17 миллионов фунтов, и Рубен выходил в стартовом составе на шесть из восьми первых матчей "россонери" в Серии А.



Лофтуч-Чик признается, что смена клуба помогла ему раскрепоститься. 27-летний англичанин снова получает удовольствие от игры в футбол.



"В "Челси" я ощущал себя запертым в клетке животным. Я играл не так много, как хотел, а когда играл, то не на позициях, где бы я мог выражать себя".



"Здесь у меня свободное мышление, и я играю полузащитника, как мне нравится. Я словно снова стал ребенком и играю без забот".



"Это ощущение есть у всей команды, и мы можем добиться больших вещей, даже без победы в чемпионате. Мы ощущаем себя лучшими", — сообщил Лофтус-Чик La Gazzetta dello Sport.