У "Арсенала" есть шорт-лист из четырех игроков на январь

"Арсенал" составил шорт-лист из четырех целей на зимнее трансферное окно.

По информации The Athletic, у "Арсенала" довольно ограниченный трансферный бюджет на январь — это стало ясно еще в августе, когда "канониры" пригласили голкипера Давида Райю только на правах аренды с последующим выкупом.



Тем не менее, главный тренер "Арсенала" Микель Артета все равно планирует поработать над укреплением своего состава в январе, и целью номер один "канониров" называется нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни.



Также "Арсенал" хотел бы пригласить атакующего игрока, чтобы разгрузить Букайо Сака. На эту роль "канониры" рассматривают Педру Нету из "Вулверхэмптона" и Дани Ольмо из "РБ Лейпциг".



Наконец, "Арсенал" сохраняет интерес к нападающему ПСЖ Усману Дембеле, который только минувшим летом присоединился к чемпионам Лиги 1.