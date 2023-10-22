У "Арсенала" есть шорт-лист из четырех игроков на январь

Микель Артета "Арсенал" составил шорт-лист из четырех целей на зимнее трансферное окно.

По информации The Athletic, у "Арсенала" довольно ограниченный трансферный бюджет на январь — это стало ясно еще в августе, когда "канониры" пригласили голкипера Давида Райю только на правах аренды с последующим выкупом.

Тем не менее, главный тренер "Арсенала" Микель Артета все равно планирует поработать над укреплением своего состава в январе, и целью номер один "канониров" называется нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни.

Также "Арсенал" хотел бы пригласить атакующего игрока, чтобы разгрузить Букайо Сака. На эту роль "канониры" рассматривают Педру Нету из "Вулверхэмптона" и Дани Ольмо из "РБ Лейпциг".

Наконец, "Арсенал" сохраняет интерес к нападающему ПСЖ Усману Дембеле, который только минувшим летом присоединился к чемпионам Лиги 1.


Метки Арсенал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2023 09:00

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  1. puhovik-vengera 22.10.2023 09:16 # puhovik-vengera
    Тоуни переоцененка
    Ольмо топарь лютый, в эту помойку не пойдет. Кроме Нету вариантов нету

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