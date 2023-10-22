Тиджани Рейндерс вызывает интерес у "Юнайтед"

Полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс вызывает интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".

Рейндерс только минувшим летом присоединился к "Милану", до этого на протяжении пяти сезонов выступая за АЗ.



Рейндерс проявил себя с лучшей стороны в своих 10 первых матчах за "Милан", и 25-летнего голландца уже связывают с уходом на повышение.



Как сообщает Daily Mirror, ссылаясь на источник в Италии, в услугах Рейндерса заинтересован не только "Юнайтед" но и ПСЖ. Продажа Тиджани может принести "Милану" свыше 30 миллионов фунтов.



Таким образом, Рейндерс может стать очередным выходцем из Эредивизии в составе "Юнайтед". Только летом 2022 из голландского первенства перебрались в Манчестер Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа и Антони. В прошлом выступал за "Аякс" Андре Онана, и даже Мейсон Маунт совершал командировку в "Витесс".