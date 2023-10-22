Невилл: "Обстановка накаляется вокруг Райи"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что голкипер "Арсенала" Давид Райя начал ощущать давление из-за ухудшения своей игры.

Накануне "Арсенал" только в концовке отыгрался против "Челси", ликвидировав дефицит в два гола (2:2).



Второй пропущенный "канонирами" гол целиком на совести Райи, который позволил Михаилу Мудрику забросить мяч себе за шиворот с острого угла.



По мнению Невилла, Райя выглядит как голкипер, нуждающийся в помощи, и Гари винит в этом главного тренера "Арсенала" Микеля Артету, который отказался выбрать первого номера между Давидом и Аароном Рамсдейлом.



"Давид Райя хорошо начал свою карьеру в "Арсенале", но затем он плохо отыграл матч Лиги Чемпионов (против "Ланса"), за которым последовал тот первый тайм против "Манчестер Сити".



"А теперь и этот матч. Обстановка накаляется вокруг него. У него такое выражение лица, словно он говорит: "Помогите".



"Это тяжелейшая позиция, чтобы на ней играть. Когда ты выступаешь за один из крупнейших клубов лиги, к тебе приковано огромное внимание, особенно если ты голкипер".



"Микель Артета сам создал это, не захотев распределить роли между Рамсдейлом и Райей. Это необычно, но он сказал, это сработает".



"Я никогда не верил, что это может сработать, но я верю, что теперь мы своими глазами видим, какие сложности с этим связаны. Это будет создавать давление".



"Аарон Рамсдейл не сделал ничего неправильного на старте сезона. А Райя теперь начал совершать ошибки", — сообщил Невилл Sky Sports.