Магуайр: "Новость о смерти Чарльтона стала ударом по нам"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признал, что новость о смерти сэра Бобби Чарльтона осложнила подготовку его команды к матчу Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед".

В субботу вечером "красные дьяволы" одержали непростую победу в гостях у новичка Премьер-Лиги со счетом 1:2.



За считанные часы до этого матча было объявлено, что из жизни ушел легендарный Чарльтон, который, даже в свои 86 лет, оставался важной фигурой в "Юнайтед".



"Это был по-настоящему грустный день, и новость стала ударом по нам во время подготовки к матчу".



"Сэр Бобби часто приходил к нам после матчей, и он озарял это место. Ты мог видеть ту ауру, которую он приносил в раздевалку, и ты мог видеть то уважение, которое парни и персонал и испытывали к нему".



"Он абсолютная легенда этого клуба и легенда футбола, и наши мысли с его семьей".



"Он приходил в раздевалку всегда, побеждали мы или проигрывали. Не только после побед. Его присутствие всегда ощущалось, и ты всегда наблюдал его в клубе".



"Нам будет не хватать его, миру будет не хватать его. Он был отличным человеком и удивительным футболистом", — цитирует Магуайра talkSPORT.