МЮ взял три очка в Шеффилде

"Манчестер Юнайтед" отпраздновал победу 1:2 в гостях у "Шеффилд Юнайтед".

В стартовом составе "клинков" произошло два изменения. Вместо Анела Ахмедходжича и Криса Бэшема появились Джек Робинсон и Джеймс Макати.



В старт "красных дьяволов" вернулись Скотт Мактоминей и Антони, заменив Мейсона Маунта и Каземиро.



Хозяева едва не открыли счет уже на третьей минуте, когда Оли Макберни получил возможность пробить из района 11-метровой отметки, однако мяч после его удара стал легкой добычей для Андре Онана.



"Клинки" выглядели лучше в начале матча и на 24-й минуте имели еще одну голевую возможность. Онана отразил дальний удар Кэмерона Арчера, а Диогу Далот не позволил сопернику сыграть на добивании.



"Дьяволы" молчали в атаке до 28-й минуты, когда Мактоминей грудью в борьбе принял мяч от Бруну Фернандеша, опустил снаряд вниз и поразил ворота — 0:1.



На 31-й минуте Мактоминей превратился из героя в антигероя, сыграв рукой в своей штрафной. Макберни реализовал назначенный рефери Майклом Оливером пенальти — 1:1.



Ближе к перерыву гости окончательно пришли в себя и создали еще три верных момента, но Расмус Хейлунд не успел замкнуть прострел Маркуса Рэшфорда и не смог пробить голкипера хозяев, а Фернандеш со штрафного попал в перекладину.



В начале второго тайма "клинки" пару раз напрягли Онана, но затем были вынуждены отойти назад, сосредоточившись на сдерживании соперника.



На 67-й минуте только крестовина спасла хозяев, приняв на себя мощный удар с дистанции Софьяна Амрабата.



И все-таки гости дожали соперника. На 76-й минуте Далот нанес обводящий удар с дистанции в верхний угол ворот — 1:2.



В концовке матча "клинки" рисковали, но реальных моментов отыграться не создали и, скорее, могли пропустить еще.



"Шеффилд Юнайтед" обнадеживающим образом начал матч и справедливо отыгрался после пропущенного гола, однако во втором тайме стал слишком прижиматься к своим воротам и за это поплатился.



"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче