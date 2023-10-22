МЮ взял три очка в Шеффилде

Диогу Далот "Манчестер Юнайтед" отпраздновал победу 1:2 в гостях у "Шеффилд Юнайтед".

В стартовом составе "клинков" произошло два изменения. Вместо Анела Ахмедходжича и Криса Бэшема появились Джек Робинсон и Джеймс Макати.

В старт "красных дьяволов" вернулись Скотт Мактоминей и Антони, заменив Мейсона Маунта и Каземиро.

Хозяева едва не открыли счет уже на третьей минуте, когда Оли Макберни получил возможность пробить из района 11-метровой отметки, однако мяч после его удара стал легкой добычей для Андре Онана.

"Клинки" выглядели лучше в начале матча и на 24-й минуте имели еще одну голевую возможность. Онана отразил дальний удар Кэмерона Арчера, а Диогу Далот не позволил сопернику сыграть на добивании.

"Дьяволы" молчали в атаке до 28-й минуты, когда Мактоминей грудью в борьбе принял мяч от Бруну Фернандеша, опустил снаряд вниз и поразил ворота — 0:1.

На 31-й минуте Мактоминей превратился из героя в антигероя, сыграв рукой в своей штрафной. Макберни реализовал назначенный рефери Майклом Оливером пенальти — 1:1.

Ближе к перерыву гости окончательно пришли в себя и создали еще три верных момента, но Расмус Хейлунд не успел замкнуть прострел Маркуса Рэшфорда и не смог пробить голкипера хозяев, а Фернандеш со штрафного попал в перекладину.

В начале второго тайма "клинки" пару раз напрягли Онана, но затем были вынуждены отойти назад, сосредоточившись на сдерживании соперника.

На 67-й минуте только крестовина спасла хозяев, приняв на себя мощный удар с дистанции Софьяна Амрабата.

И все-таки гости дожали соперника. На 76-й минуте Далот нанес обводящий удар с дистанции в верхний угол ворот — 1:2.

В концовке матча "клинки" рисковали, но реальных моментов отыграться не создали и, скорее, могли пропустить еще.

"Шеффилд Юнайтед" обнадеживающим образом начал матч и справедливо отыгрался после пропущенного гола, однако во втором тайме стал слишком прижиматься к своим воротам и за это поплатился.

"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2023 00:00

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  1. hachidlo 22.10.2023 01:37 # hachidlo
    Бедный Даня Белый. Уже небось за голову хватается, глядя, как его детище - КФЦ, катится в сторону мировой популярности самбо, дзюдо и тд. Последние кудри на своей залысине вырывает, вспоминая, когда решил раскручивать Бибипа вместо золотой коровы МакЧикена.

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  2. quavo 22.10.2023 00:37 # quavo
    Чимваев ращибал муму разибал сказкаа!!

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  3. bembo 22.10.2023 00:23 # bembo
    ого
    неждан

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  4. narcot 22.10.2023 00:18 # narcot
    Оруууу



    Хамзат Чимаев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после победы на UFC 294.

    «Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», – заявил на чеченском языке боец UFC Хамзат Чимаев.

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  5. narcot 22.10.2023 00:17 # narcot
    Кекстер, на какой минуте первым ударом в створ геи отыграли первый гол?))


    https://ibb.co/4Jc9R0Q

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  6. vasya-mu 22.10.2023 00:15 # vasya-mu
    ГГМУ!!!
    Я так счастлив, пацаны!

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  7. van-dijk 22.10.2023 00:12 # van-dijk
    10 Челси 9 12

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