Артета: "Эта команда всегда сражается до конца"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил несгибаемый дух своей команды после ничьей 2:2 против "Челси".

Совершенно провалив первый тайм субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" и имея дефицит в два гола, "Арсенал" нашел в себе силы избежать своего первого поражения в этом сезоне Премьер-Лиги.



Артета остался доволен тем, как "Арсенал" перестроил свою игру и не опускал руки.



"В первые 10-15 минут мы не соответствовали уровню интенсивности, как требуется в лондонском дерби. У нас не было достаточной целеустремленности с мячом, у нас не было достаточной решимости выигрывать мяч. Мы поплатились за это тем, что были вынуждены обороняться на свободном пространстве против одной из лучших команд по игре на свободном пространстве".



"После этого мы стали менять некоторые вещи, и мы начали наращивать контроль над игрой. Но во втором тайме наша целеустремленность была другой, интенсивность была другой, мы начали выигрывать единоборства, мы начали играть вперед, мы начали играть с ножом в зубах, и игра изменилась".



"И хотя мы пропустили гол от Мудрика в той ситуации, мы продолжили в точности делать то, что мы просили от игроков: никогда не сдаваться и стараться, стараться. Мы должны были забить гол раньше, мы этого не сделали, но эта команда всегда сражается до конца. В конце концов мы набрали очко после очень сложного начала матча", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".