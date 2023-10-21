Артета объяснил пропуск Рамсдейлом матча против "Челси"

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему голкипер Аарон Рамсдейл не попал в заявку на матч Премьер-Лиги против "Челси".

Непопадание Рамсдейла в стартовый состав "Арсенала" на дерби против "Челси" не стало сюрпризом, однако Аарона не оказалось даже среди запасных.



Еще до матча, завершившегося вничью 2:2, Артета поведал, что Рамсдейл был вынужден отвлечься от футбола после того, как супруга Аарона Джорджина родила мальчика.



"Почему его нет в заявке? По абсолютно самой красивой причине в жизни, и это случилось вчера. Сегодня они в порядке", — цитирует Артету Daily Mail.