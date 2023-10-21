Артета объяснил пропуск Рамсдейлом матча против "Челси"
Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему голкипер Аарон Рамсдейл не попал в заявку на матч Премьер-Лиги против "Челси".
Непопадание Рамсдейла в стартовый состав "Арсенала" на дерби против "Челси" не стало сюрпризом, однако Аарона не оказалось даже среди запасных.
Еще до матча, завершившегося вничью 2:2, Артета поведал, что Рамсдейл был вынужден отвлечься от футбола после того, как супруга Аарона Джорджина родила мальчика.
"Почему его нет в заявке? По абсолютно самой красивой причине в жизни, и это случилось вчера. Сегодня они в порядке", — цитирует Артету Daily Mail.
21.10.2023 22:00
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Очень хочется снова увидеть Рамсдейла в старте ..у Райо за несколько матчей уже 2 результативные ошибки, которые привели к потере очков + несколько раз повезло с его косяками ..и это при том, что в игру что максимум в 3-4 играх надо было показывать свое мастерство
И когда уже наконец будем видеть Парти вместе с Райсом в центре? Они вдвоем закроют весь центр ..Артета, у тебя Зинченко играет плеймекера при атаке, которого надо вечно страховать ..хватит Жоржа ставить в центр
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Рамсдэйл должен играть следующую играю.. Рая привозит и плюс стал часто подставлять себя и своих защитников непродуманными пасами в ногами.
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