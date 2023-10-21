"Арсенал" добыл нелогичную ничью против "Челси"
Забив два поздних гола против логики матча, "Арсенал" избежал поражения в дерби против "Челси" — 2:2.
В стартовый состав "синих" на этот матч вернулись Мало Гюсто и Михаил Мудрик, заменив Акселя Дисаси и Армандо Бройю.
В старт "канониров" вернулся выздоровевший Букайо Сака. Он и Габриэль Мартинелли заменили Леандро Троссарда и Эдди Нкетиа.
"Челси" вполне по-хозяйски начал матч и на 13-й минуте заставил соперника ошибиться. Мяч от головы Мудрика попал в руку Вильяма Салиба, и Коул Палмер четко исполнил назначенный пенальти — 1:0.
Попытки "Арсенала" отыграться выглядели жалко. Гости ни разу не пробили в створ ворот Роберта Санчеса в первом тайме, да и в чужую штрафную почти не проникали.
А вот хозяева имели пару возможностей развить свое преимущество, включая опаснейший удар Палмера рядом со штангой на 30-й минуте.
Второй тайм начался с того, что Мудрик, находясь на левом фланге и не входя в штрафную, забросил мяч за шиворот Давиду Райе, который слегка потерял свои ворота — 2:0.
Далее Райя и весь "Арсенал" выглядели растерянными, и у "Челси" были возможности, чтобы этим воспользоваться и сделать счет крупным.
Ничего не предвещало беды для "синих" — у "канониров" совершенно не шла игра. Однако на 77-й минуте Деклан Райс воспользовался подарком Санчеса и дальним ударом поразил оставленные Робертом ворота.
А на 84-й минуте счет и вовсе стал равным. Сака с правого фланга забросил мяч к дальней штанге, где Троссард ногой переправил снаряд в ворота — 2:2.
Попытаться пойти за победой никто не решился, да и силы обеих команд уже были на исходе.
Если судить по игре, то "Арсенал" "отскочил". "Канониры" провели один из своих худших матчей за долгое время, особенно беззубо отыграв первый тайм. Однако "Челси" дал шанс своему сопернику уйти от поражения, а соперник этим шансом воспользовался.
"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче
21.10.2023 21:30
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Последние комментарии:
Играли хреновенько, но надо было победу увозить Арсеналу ..из 4х голов в матче только один гол Арсенала был не без доли везения, а на классе ..одно радует, что за 9 туров уже сыграли 4 из 5 матчей с представителями старой биг-6 ..теперь график полегче пойдет, но в любом случае надо форму набирать, а Артете заканчивать эксперименты с составом
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Кекстер, е6ало)) первый удар в створ на 77) орууу
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вернулся домой братья-пенсики. сука как же обидно то блять!!! чистая, чистейшая изи победка и на тебе... я ебал. но игра на фоне такого соперника прям збс уже сча. верим в поча. тьфу тьфу дальше больше!
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Арси0 люто отскочил((
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jirrort762
ты давно спалился АрАнгутанг ахахаха
лох конченный
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Изи бризи. Русский богатырь Руслан Махачев!!!
(ответить)
Ужасно, Галлахер и Мадуэке испортили праздник Мудрику.
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Х У Й
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Пенсобраты,я вас покидаю навсегда. Это мой предпоследний коммент на этом сайте. Следующий 9999 будет финальным. Что хочу сказать... Я надеюсь ,что пенсы продолжат оставаться самой мощной и сплочённой группировкой на этом сайте. Пусть никакие разногласия в политических, религиозных и каких бы то ни было взглядах не пошатнут нашу сплочённость,ведь пенсы- это семья,так или иначе, уважайте друг друга и не ссоритесь по пустякам. По поводу игры : Хоть соперник в очередной раз отскочил на Бридже,но сегодняшняя игра в очередной раз меня убедила в том,что нас тренирует коуч, который лучше всех в мире подходит для этой работы. Молодняк при нём растёт как на дрожжах. Посмотрите что он сделал с Галлахером от которого мяч отлетал как от бревна ещё пару месяцев назад ,и который вечно путался в собственных ногах и тормозил все атаки. Сейчас чуть ли не диспетчерские функции исполняет,продвигает мячи здорово, видение поля стало намного лучше ,а в обороне как прибавил, выгрызает абсолютно каждый мяч и бегает как сумасшедший все 90 минут .И поверьте мне,так будет и с остальными. Если в игроке есть хоть капелюшечка таланта,то Поч его раскроет ,просто проявите немного терпения.Характер так же закаляется. Сегодня наши птенчики заставили дрожать команду, которая выстраивалась годами и которая в прошлом сезоне лидировала большую часть чемпионата,а в этом снова считается одним из претендентов на золото. Я просто хочу,чтобы вы поняли,это только самое начало большого пути. Даже Боэлян об этом говорит в каждом интервью,что это долгосрочный проект. И в этом долгосрочном проекте критически будет важна наша поддержка для игроков и для тренера, ОСОБЕННО для тренера.Пожалуйста ,не обижайте Почетино. Не называйте его физруком ,не требуйте отставки, после каждой неудачи. Он 100% будет иногда принимать спорные решения,но это свойственно любому тренеру,даже Гвардиоле, который миллион раз чудил в своей тренерской карьере. Вы должны ему довериться,потому что он создан для этой работы. Братишки ,для меня было честью пережить вместе с вами все те незабываемые моменты, которые подарил нам футбольный клуб Челси за последние годы. Никогда не забуду,как мы взяли вторую лч и по ходу плей-офф хейтеры писали,что нам пизда с Атлетико,нам пизда с Реалом,нам пизда с Сити и каждый раз мы угарали ,когда они сетовали на отскоки и что в следующем раунде точно будет финиш,так как уже прыгнули выше головы.Ну это классика на самом деле,в 2012 было тоже самое. Даже сегодня, кто ожидал,что после выигрыша у сити в прошлом туре, выстроенный и заряженный арсенал будет настолько беспомощен против наших неопытных пацанов и только чудом увезёт ничью? Да никто. Никто,кроме нас... Мы чувствуем этот клуб ,мы любим его и всегда будем любить,в каком бы состоянии он не был. Челси отличается от всех остальных и я даже не сомневаюсь, что всё с этим клубом будет хорошо. Обнял вас, братишки.
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Санчес лошара .. подарил гол который изменил ход игры! Второй момент что Челси свой моменты не реализовал когда Рая дорил мяч...
Ладно на чемпик не претендуем так пох... Хотя Челси хорошо смотрелся лучше чем Арсенал по игре и моментам.
(ответить)
Троссард >>> Гюсто
ахахаха конченный лох этот Гюсто
(ответить)
ща с махачевым такая же скучная xyйня будет походу
(ответить)
мю это пи3дец щас солянка, такой цирк)))
вот что что, но нынешний мю пенсы вынесли бы 3-0 безшансово
(ответить)
Чмомзат Чмомаев единогласным, ору
(ответить)
камару пенс
(ответить)
Ой как приятно ой как зеабись
пенсы вы так лахи
ой как приятно
(ответить)
Интересно,Челси хоть кому-то уступит по хG в этом сезоне?
(ответить)
у мю пара цз магвая еванс))
рофл))
(ответить)
Хз, чо пинсы горят, радоваться должны, что унесли очко от канониров)
(ответить)
По комментариям становится ясно, что колбасников заботит только Щолсей. Видать, бутылка за 6 далларав зашли им на ура: сели всей когортой.
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