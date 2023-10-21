"Арсенал" добыл нелогичную ничью против "Челси"

Забив два поздних гола против логики матча, "Арсенал" избежал поражения в дерби против "Челси" — 2:2.

В стартовый состав "синих" на этот матч вернулись Мало Гюсто и Михаил Мудрик, заменив Акселя Дисаси и Армандо Бройю.



В старт "канониров" вернулся выздоровевший Букайо Сака. Он и Габриэль Мартинелли заменили Леандро Троссарда и Эдди Нкетиа.



"Челси" вполне по-хозяйски начал матч и на 13-й минуте заставил соперника ошибиться. Мяч от головы Мудрика попал в руку Вильяма Салиба, и Коул Палмер четко исполнил назначенный пенальти — 1:0.



Попытки "Арсенала" отыграться выглядели жалко. Гости ни разу не пробили в створ ворот Роберта Санчеса в первом тайме, да и в чужую штрафную почти не проникали.



А вот хозяева имели пару возможностей развить свое преимущество, включая опаснейший удар Палмера рядом со штангой на 30-й минуте.



Второй тайм начался с того, что Мудрик, находясь на левом фланге и не входя в штрафную, забросил мяч за шиворот Давиду Райе, который слегка потерял свои ворота — 2:0.



Далее Райя и весь "Арсенал" выглядели растерянными, и у "Челси" были возможности, чтобы этим воспользоваться и сделать счет крупным.



Ничего не предвещало беды для "синих" — у "канониров" совершенно не шла игра. Однако на 77-й минуте Деклан Райс воспользовался подарком Санчеса и дальним ударом поразил оставленные Робертом ворота.



А на 84-й минуте счет и вовсе стал равным. Сака с правого фланга забросил мяч к дальней штанге, где Троссард ногой переправил снаряд в ворота — 2:2.



Попытаться пойти за победой никто не решился, да и силы обеих команд уже были на исходе.



Если судить по игре, то "Арсенал" "отскочил". "Канониры" провели один из своих худших матчей за долгое время, особенно беззубо отыграв первый тайм. Однако "Челси" дал шанс своему сопернику уйти от поражения, а соперник этим шансом воспользовался.



"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче