Гвардиола: "Доку — исключительный вингер"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего вингера Жереми Доку после победы 2:1 над "Брайтоном".

Доку доставил кучу проблем своему визави по флангу Джеймсу Милнеру в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Этихад", заставив "Брайтон" заменить ветерана в перерыве.



Именно Жереми отдал результативную передачу на Хулиана Альвареса, когда тот открывал счет на седьмой минуте, и после матча Гвардиола выразил свое восхищение 21-летним бельгийцем.



"Я по-настоящему доволен тем, как он проявляет себя с момента перехода к нам. После "Вест Хэма" он пропустил один или два матча, потому что он не привык играть матч за матчем".



"Он исключительный вингер. Жереми так умен в оборонительных зонах, а также у него есть мастерство для атак".



"Он дошел до лицевой линии и обеспечил нам первый гол. Он совершил много хороших действий".



"Он проведет много хороших лет за нас, и это только начало", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".