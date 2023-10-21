Дайч: "Не удалить Конате было почти невозможно"

Наставник "Эвертона" Шон Дайч возмутился тем, что защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате не получил вторую желтую карточку в мерсисайдском дерби.

За считанные минуты до того, как во втором тайме Мохамед Салах открыл счет с пенальти в субботнем матче Премьер-Лиги на "Энфилде", Конате фолом сорвал быструю атаку "Эвертона".



Рефери Крейг Поусон имел возможность уравнять составы после того, как в первом тайме удалил Эшли Янга, но откровенно пожалел Конате, и это шокирует Дайча.



"Почему Конате не получил вторую желтую карточку? Не имею понятия. Я спросил рефери, и он сказал, что не чувствует необходимости предупреждать игрока. Он сразу так почувствовал. Я не знаю, почему".



"Думаю, люди, которые пришли сюда сегодня, были потрясены тем, что игрок не получил вторую желтую карточку. Их тренер убрал его так быстро, как только мог, ему все было ясно. Я не хочу говорить о рефери. Я не могу вспомнить, когда последний раз открыто говорил о рефери и их решениях, но этот случай невероятен".



"А еще я получил желтую карточку. Я даже не знаю, за что. Наверное, за то, что жестикулировал, как и каждый на стадионе. Не удалить игрока было почти невозможно. Это нелепо".



"Я не хочу оказаться в беде, поэтому я не буду чересчур углубляться в тему. Думаю, я пытаюсь быть справедливым. Но это почти возможно для современного футбола, что игрок не получил вторую желтую карточку", — цитирует Дайча The Independent.