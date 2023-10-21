"Сити" победил "Брайтон" и вышел на первое место

Быстрые голы Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда позволили "Сити" одержать победу 2:1 против "Брайтона", несмотря на невыразительный второй тайм.

После дисквалификации в стартовый состав "горожан" вернулся Родри. Также с первых минут появились Штефан Ортега, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи и Жереми Доку.



Наставник "чаек" Роберто Де Дзерби освежил стартовый состав своей команды с помощью Джейсона Стила, Джеймса Милнера и Данни Уэлбека. Эти трое заменили Барта Вербрюггена, Йоэла Велтмана и Эвана Фергюсона.



Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда Доку ворвался в штрафную по левому краю и пробил — мимо.



Спустя две минуты Доку выступил ассистентом, практически от лицевой линии сделав передачу назад на Хулиана Альвареса, а тот пробил в касание под перекладину — 1:0.



Публика "Этихад" увидела еще один быстрый гол. На 19-й минуте Эрлинг Холанд подхватил отскочивший от Карлоса Балеба мяч, чуть продвинулся впереди и нанес дальний удар в ближний угол ворот — 2:0.



В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру, позволив сопернику лишь однажды потревожить Ортегу за весь первый тайм.



А вот во втором тайме в игре "горожан" почему-то разладилась. У "чаек" стали появляться моменты, и это вылилось в гол на 74-й минуте. Аканджи прервал прострел поперек штрафной, но мяч отскочил к Ансу Фати, который расстрелял ворота — 2:1.



Гости почувствовали, что еще могут спасти эту игру, однако хозяева вовремя прибавили и оставили победу за собой. Удаление Аканджи в компенсированное время уже ничего не изменило.



Два быстрых гола расслабили "Сити" в начале матча, а после перерыва "горожане" и вовсе утратили контроль над игру, но, однажды пропустив, вовремя спохватились.



"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче