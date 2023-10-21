"Сити" победил "Брайтон" и вышел на первое место
Быстрые голы Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда позволили "Сити" одержать победу 2:1 против "Брайтона", несмотря на невыразительный второй тайм.
После дисквалификации в стартовый состав "горожан" вернулся Родри. Также с первых минут появились Штефан Ортега, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи и Жереми Доку.
Наставник "чаек" Роберто Де Дзерби освежил стартовый состав своей команды с помощью Джейсона Стила, Джеймса Милнера и Данни Уэлбека. Эти трое заменили Барта Вербрюггена, Йоэла Велтмана и Эвана Фергюсона.
Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда Доку ворвался в штрафную по левому краю и пробил — мимо.
Спустя две минуты Доку выступил ассистентом, практически от лицевой линии сделав передачу назад на Хулиана Альвареса, а тот пробил в касание под перекладину — 1:0.
Публика "Этихад" увидела еще один быстрый гол. На 19-й минуте Эрлинг Холанд подхватил отскочивший от Карлоса Балеба мяч, чуть продвинулся впереди и нанес дальний удар в ближний угол ворот — 2:0.
В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру, позволив сопернику лишь однажды потревожить Ортегу за весь первый тайм.
А вот во втором тайме в игре "горожан" почему-то разладилась. У "чаек" стали появляться моменты, и это вылилось в гол на 74-й минуте. Аканджи прервал прострел поперек штрафной, но мяч отскочил к Ансу Фати, который расстрелял ворота — 2:1.
Гости почувствовали, что еще могут спасти эту игру, однако хозяева вовремя прибавили и оставили победу за собой. Удаление Аканджи в компенсированное время уже ничего не изменило.
Два быстрых гола расслабили "Сити" в начале матча, а после перерыва "горожане" и вовсе утратили контроль над игру, но, однажды пропустив, вовремя спохватились.
"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче
21.10.2023 19:00
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Последние комментарии:
Бля, этож надо быть настолько бембодауном и жирротным, чтобы продолжать верить в обезьян и страдать от матча к матчу.
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Челси подсел к концу матча, не осилили такой темп, который сами задали вначале. Мадуэке и Джексон конкретно ослабили команду после выхода, это заставляет задуматься.
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Если на поле Троссар, то на поле пожар
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Отскочили шлюхи дырявые . Но я очень доволен тем,как игроки прогрессируют. Императорси в надёжных руках. Почетино = Титан
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что скажут уважаемые эксперты?
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Проклятье шлюша живёт!!
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бля такие ничьи хуже поражений, ей богу
арс с игры просто нихуя не создал, но ебаный санчес решил что нужно привезти гол именно с арсом....
фпизду, щас опять мораль на ноль у команды, а так моральный буст лютейший был бы
но ладно, игрой доволен, едем дальше, впереди еще много интересных матчей у ИМПЕРАТОРСИ.
не проебали и на том спс, но в таком матче победа сук была пи3дос как близко((((((((((((( тем более 3-0 могли спокойно делать на ошибках арсенала
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Энцо, сука, надеюсь, тебя больше в основе не увижу. От Угучукву в разы больше толку
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Хорошая игра пенсов. Но у нас есть Райс)))))))
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Для ггшек эта ничья сродни победе в ЛЧ.
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Пхахахаха пенсы животные ибанные ахахахаха
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Пизда, отдали выигранный матч
(ответить)
кукурельси
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ИМПЕРАТОРЫ ебут, красавчики!
Как я и говорил, 0рсо0 будет страдать
Хныкайте, сучки заднеприводные
(ответить)
ВЕРНИТЕ ЛЕМПЁСИКА
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21.10.2023 20:50 # удалить
shamrock
по итогу сезона Доширакси заберёт место шпор в 4ке?
вот в чем вопрос
Источник: http://fapl.ru/posts/103512/?c=1#c7850413
переоценил Педикси
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Райсик ебаный всю малину засрал, пинс ипучий)
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Матч с Ливерпулем один в один. Также переиграны красные были по игре, но все равно на классе забрали ничью. Не готова пока эта команда к большим победам.
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Джексон, твой выход. Докажи,что достоин носить такую фамилию.
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Охранник, сука, из-под шконаря покажись
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