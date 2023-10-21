"Сити" победил "Брайтон" и вышел на первое место

Эрлинг Холанд Быстрые голы Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда позволили "Сити" одержать победу 2:1 против "Брайтона", несмотря на невыразительный второй тайм.

После дисквалификации в стартовый состав "горожан" вернулся Родри. Также с первых минут появились Штефан Ортега, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи и Жереми Доку.

Наставник "чаек" Роберто Де Дзерби освежил стартовый состав своей команды с помощью Джейсона Стила, Джеймса Милнера и Данни Уэлбека. Эти трое заменили Барта Вербрюггена, Йоэла Велтмана и Эвана Фергюсона.

Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда Доку ворвался в штрафную по левому краю и пробил — мимо.

Спустя две минуты Доку выступил ассистентом, практически от лицевой линии сделав передачу назад на Хулиана Альвареса, а тот пробил в касание под перекладину — 1:0.

Публика "Этихад" увидела еще один быстрый гол. На 19-й минуте Эрлинг Холанд подхватил отскочивший от Карлоса Балеба мяч, чуть продвинулся впереди и нанес дальний удар в ближний угол ворот — 2:0.

В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру, позволив сопернику лишь однажды потревожить Ортегу за весь первый тайм.

А вот во втором тайме в игре "горожан" почему-то разладилась. У "чаек" стали появляться моменты, и это вылилось в гол на 74-й минуте. Аканджи прервал прострел поперек штрафной, но мяч отскочил к Ансу Фати, который расстрелял ворота — 2:1.

Гости почувствовали, что еще могут спасти эту игру, однако хозяева вовремя прибавили и оставили победу за собой. Удаление Аканджи в компенсированное время уже ничего не изменило.

Два быстрых гола расслабили "Сити" в начале матча, а после перерыва "горожане" и вовсе утратили контроль над игру, но, однажды пропустив, вовремя спохватились.

"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 3348

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 21.10.2023 21:32 # zaeba1l
    Бля, этож надо быть настолько бембодауном и жирротным, чтобы продолжать верить в обезьян и страдать от матча к матчу.

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  2. akado 21.10.2023 21:31 # akado
    Челси подсел к концу матча, не осилили такой темп, который сами задали вначале. Мадуэке и Джексон конкретно ослабили команду после выхода, это заставляет задуматься.

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  3. takernotagiver 21.10.2023 21:31 # takernotagiver
    Если на поле Троссар, то на поле пожар

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  4. jirrort 21.10.2023 21:29 # jirrort
    Отскочили шлюхи дырявые . Но я очень доволен тем,как игроки прогрессируют. Императорси в надёжных руках. Почетино = Титан

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  5. b84 21.10.2023 21:29 # b84
    что скажут уважаемые эксперты?

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  6. jamievardy 21.10.2023 21:28 # jamievardy
    Проклятье шлюша живёт!!

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  7. bembo 21.10.2023 21:28 # bembo
    бля такие ничьи хуже поражений, ей богу

    арс с игры просто нихуя не создал, но ебаный санчес решил что нужно привезти гол именно с арсом....
    фпизду, щас опять мораль на ноль у команды, а так моральный буст лютейший был бы


    но ладно, игрой доволен, едем дальше, впереди еще много интересных матчей у ИМПЕРАТОРСИ.
    не проебали и на том спс, но в таком матче победа сук была пи3дос как близко((((((((((((( тем более 3-0 могли спокойно делать на ошибках арсенала

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  8. leysan 21.10.2023 21:27 # leysan
    Энцо, сука, надеюсь, тебя больше в основе не увижу. От Угучукву в разы больше толку

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  9. takernotagiver 21.10.2023 21:27 # takernotagiver
    Хорошая игра пенсов. Но у нас есть Райс)))))))

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  10. chelsea88 21.10.2023 21:27 # chelsea88
    Для ггшек эта ничья сродни победе в ЛЧ.

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  11. v-0987654321 21.10.2023 21:27 # v-0987654321
    Пхахахаха пенсы животные ибанные ахахахаха

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  12. leysan 21.10.2023 21:26 # leysan
    Пизда, отдали выигранный матч

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  13. wilegend 21.10.2023 21:25 # wilegend
    кукурельси

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  14. sellman 21.10.2023 21:23 # sellman
    ИМПЕРАТОРЫ ебут, красавчики!

    Как я и говорил, 0рсо0 будет страдать
    Хныкайте, сучки заднеприводные

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  15. narcot 21.10.2023 21:21 # narcot
    ВЕРНИТЕ ЛЕМПЁСИКА

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  16. shamrock 21.10.2023 21:21 # shamrock
    21.10.2023 20:50 # удалить
    shamrock

    по итогу сезона Доширакси заберёт место шпор в 4ке?
    вот в чем вопрос

    Источник: http://fapl.ru/posts/103512/?c=1#c7850413

    переоценил Педикси

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  17. bembo 21.10.2023 21:20 # bembo
    Райсик ебаный всю малину засрал, пинс ипучий)

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  18. akado 21.10.2023 21:20 # akado
    Матч с Ливерпулем один в один. Также переиграны красные были по игре, но все равно на классе забрали ничью. Не готова пока эта команда к большим победам.

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  19. jirrort 21.10.2023 21:19 # jirrort
    Джексон, твой выход. Докажи,что достоин носить такую фамилию.

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  20. narcot 21.10.2023 21:17 # narcot
    Охранник, сука, из-под шконаря покажись

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