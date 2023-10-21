Ушел из жизни сэр Бобби Чарльтон

Сэр Бобби Чарльтон В возрасте 86 лет из жизни ушел легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии сэр Бобби Чарльтон.

За свою 17-летнюю карьеру в "Юнайтед" в качестве футболиста Чарльтон выиграл три чемпионских титула, Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов, а также становился обладателем "Золотого мяча".

Всего Чарльтон провел 758 матчей за "Юнайтед" с 1956 по 1973 год, забив 249 голов. Также сэру Бобби довелось играть и тренировать "Престон".

В 1966 году Чарльтон выиграл Чемпионат Мира со сборной Англии, за которую забил 49 голов в 106 матчах. Этот рекорд результативности за национальную команду сэр Бобби удерживал до 2015 года.

После завершения игровой карьеры Чарльтон не утратил связь с "Юнайтед". На протяжении 39 лет сэр Бобби трудился директором родного клуба.


Метки Манчестер Юнайтед, Чарльтон

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2023 18:20

Количество просмотров Просмотров: 713

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zaeba1l 21.10.2023 18:56 # zaeba1l
    Ну умер и умер (с) Татьяныч

    (ответить)

  2. gunars 21.10.2023 18:48 # gunars
    Иманды болсын!

    (ответить)

  3. theo-zm 21.10.2023 18:46 # theo-zm
    Легендарная личность

    (ответить)

  4. takernotagiver 21.10.2023 18:39 # takernotagiver
    Прожил долгую и яркую жизнь. Красавчик

    (ответить)

  5. ben-arfa 21.10.2023 18:38 # ben-arfa
    Тот случай когда даже язык не повернется пошутить, это легенда английского футбола. Наверное самая важная его фигура, наравне с САФом

    (ответить)

  6. closer 21.10.2023 18:38 # closer
    Rest In Peace.

    (ответить)

  7. suddenly 21.10.2023 18:28 # suddenly
    Ещё один чемпион мира в составе сборной Англии умер. Скоро их вообще не останется.

    (ответить)

  8. keane16 21.10.2023 18:25 # keane16
    Вечная память тебе, старик.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: