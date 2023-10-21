Ушел из жизни сэр Бобби Чарльтон
В возрасте 86 лет из жизни ушел легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии сэр Бобби Чарльтон.
За свою 17-летнюю карьеру в "Юнайтед" в качестве футболиста Чарльтон выиграл три чемпионских титула, Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов, а также становился обладателем "Золотого мяча".
Всего Чарльтон провел 758 матчей за "Юнайтед" с 1956 по 1973 год, забив 249 голов. Также сэру Бобби довелось играть и тренировать "Престон".
В 1966 году Чарльтон выиграл Чемпионат Мира со сборной Англии, за которую забил 49 голов в 106 матчах. Этот рекорд результативности за национальную команду сэр Бобби удерживал до 2015 года.
После завершения игровой карьеры Чарльтон не утратил связь с "Юнайтед". На протяжении 39 лет сэр Бобби трудился директором родного клуба.
21.10.2023 18:20
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Последние комментарии:
Ну умер и умер (с) Татьяныч
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Иманды болсын!
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Легендарная личность
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Прожил долгую и яркую жизнь. Красавчик
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Тот случай когда даже язык не повернется пошутить, это легенда английского футбола. Наверное самая важная его фигура, наравне с САФом
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Rest In Peace.
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Ещё один чемпион мира в составе сборной Англии умер. Скоро их вообще не останется.
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Вечная память тебе, старик.
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