Ушел из жизни сэр Бобби Чарльтон

В возрасте 86 лет из жизни ушел легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии сэр Бобби Чарльтон.

За свою 17-летнюю карьеру в "Юнайтед" в качестве футболиста Чарльтон выиграл три чемпионских титула, Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов, а также становился обладателем "Золотого мяча".



Всего Чарльтон провел 758 матчей за "Юнайтед" с 1956 по 1973 год, забив 249 голов. Также сэру Бобби довелось играть и тренировать "Престон".



В 1966 году Чарльтон выиграл Чемпионат Мира со сборной Англии, за которую забил 49 голов в 106 матчах. Этот рекорд результативности за национальную команду сэр Бобби удерживал до 2015 года.



После завершения игровой карьеры Чарльтон не утратил связь с "Юнайтед". На протяжении 39 лет сэр Бобби трудился директором родного клуба.