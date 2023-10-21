Клопп признал, что Конате мог быть удален против "Эвертона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его защитник Ибраима Конате мог быть удален в дерби против "Эвертона" (2:0).

Еще в первом тайме мерсисайдского дерби на "Энфилде" "Эвертон" остался вдесятером, потому что Эшли Янг получил две желтые карточки.



Клопп признает, что во втором тайме второй "горчичник" мог схлопотать и Конате, фолом остановив прорыв Бету, причем это случилось за считанные минуты до того, как "Ливерпуль" заработал пенальти, с которого Мохамед Салах открыл счет.



"Мне нравились многие моменты в нашей игре, а затем случилась красная карточка, которая оказала довольно большое влияние на матч. Я хотел, чтобы мы были спокойны и игнорировали преимущество в одного игрока. Это сложно, потому что трибуны словно ждут, что ты будет угрожать воротам в каждой атаке, и нам потребовалось некоторое время, прежде чем мы стали создавать моменты".



"А затем был назначен пенальти. Я видел повтор, и это чистый пенальти. Да, Ибраима мог покинуть поле. Разумеется, это могло случиться. Затем мы заменили его, и с того момента мы играли надежно и компактно", — цитирует Клоппа Eveining Standard.