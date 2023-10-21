Тонали останется без зарплаты на время своей дисквалификации

"Ньюкасл" не будет обязан платить зарплату полузащитнику Сандро Тонали, пока тот отбывает свою дисквалификацию.

23-летний Тонали является одним из более чем 40 игроков, которых в Италии проверяют на нарушение запрета на ставки.



Например, полузащитник "Ювентуса" Николо Фаджоли уже схлопотал дисквалификацию на семь месяцев, но в течение этого времени будет получать от своего клуба зарплату.



Ожидается, что дисквалификация Тонали продлится 12 месяцев, и La Gazzetta dello Sport утверждает, что на этот период Сандро останется без зарплаты.



Таким образом, Тонали недосчитается примерно 7 миллионов фунтов. Также Сандро могут заставить тренироваться отдельно от своих партнеров по "Ньюкаслу".