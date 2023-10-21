Тонали останется без зарплаты на время своей дисквалификации
"Ньюкасл" не будет обязан платить зарплату полузащитнику Сандро Тонали, пока тот отбывает свою дисквалификацию.
23-летний Тонали является одним из более чем 40 игроков, которых в Италии проверяют на нарушение запрета на ставки.
Например, полузащитник "Ювентуса" Николо Фаджоли уже схлопотал дисквалификацию на семь месяцев, но в течение этого времени будет получать от своего клуба зарплату.
Ожидается, что дисквалификация Тонали продлится 12 месяцев, и La Gazzetta dello Sport утверждает, что на этот период Сандро останется без зарплаты.
Таким образом, Тонали недосчитается примерно 7 миллионов фунтов. Также Сандро могут заставить тренироваться отдельно от своих партнеров по "Ньюкаслу".
21.10.2023 17:00
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