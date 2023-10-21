Почеттино рассказал об "очень хорошей стратегии" насчет Джеймса

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что у его клуба есть "очень хорошая стратегия", как помочь защитнику Рису Джеймсу избегать травм.

Джеймс не играет за "Ливерпуль" с матча первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в августе, хотя Рис имеет шансы принять участие в дерби с "Арсеналом" в субботу. Отсутствие Риса вызвано травмой задней поверхности бедра.



С сезона 2019/20, когда он пробился в первую команду "Челси", Джеймс пропустил уже 90 матчей из-за травм и болезней, однако Почеттино чувствует, что "синие" докопались до корня проблем Риса.



"Мы чересчур углубляемся в эти дискуссии, но мы стараемся предотвратить то, о чем вы говорите (операцию)".



"У нас очень хорошая стратегия, чтобы привести его в лучшую форму и поддерживать его в этом состоянии. Конечно, это невозможно, чтобы он больше никогда не травмировался. Конечно, я уверен, что это сработает", — цитирует Почеттино Daily Mail.