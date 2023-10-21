Переход Лингарда в "Аль-Иттифак" маловероятен

Переход бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда в "Аль-Иттифак" выглядит все маловероятнее.

Проведя несколько недель, тренируясь с "Вест Хэмом", Лингард отверг возможность вернуться в Премьер-Лигу и в прошлом месяце уехал к Стивену Джеррарду в Саудовскую Аравию.



Пока Лингард лишь поддерживает физическую форму с "Аль-Иттифаком", который не может подписать 30-летнего англичанина из-за избытка иностранных игроков в своей заявке на саудовскую лигу.



Недавно в прессе появились слухи, что "Аль-Иттифак" собирается предложить предварительный контракт Лингарду, чтобы затем подписать Джесси свободным агентом в январе.



Однако talkSPORT стало известно, что пока Лингарду не удается договориться с "Аль-Иттифаком" об условиях контракта. Саудовский клуб не готов удовлетворить требования Джесси по зарплате.



В данный момент все идет к тому, что "Аль-Иттифак" откажется от подписания Лингарда, ради которого Джеррарду пришлось бы избавиться от двух имеющихся иностранных игроков.