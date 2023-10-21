Галлас назвал четырех защитников лучше Салиба

Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас заявил, что пока не может назвать Вильяма Салиба защитником мирового уровня, а также назвал четырех игроков, которые лучше "канонира".

Влившись в состав "Арсенала" в прошлом сезоне, Салиба помог "канонирам" надолго захватить лидерство в Премьер-Лиге, и только после травмы Вильяма в концовке лондонцы упустили титул.



22-летний француз заслужил высочайшие оценки своей игрой, однако Галлас считает, что только в Премьер-Лиге есть минимум четыре защитника, которые превосходят его молодого соотечественника.



"Давайте немного успокоимся насчет Вильяма Салиба! В этом и проблема с современными медиа, такие разговоры не идут на пользу игрокам. Некоторые из них не могут справиться с этим давлением".



"Мне нравится Салиба, он действительно хороший игрок, но насколько мне известно, лучшие в мире защитники постоянно играют за свои сборные в стартовом составе".



"Салиба пока не стал игроком стартового состава для сборной Франции, но когда он он станет и будет играть так же хорошо, как и на клубном уровне, также мы сможем обсудить, является ли он лучшим защитником в мире".



"В данный момент он может быть одним из лучших защитников в Европе. Есть разница!"



"На ум приходит Тиаго Силва, когда я думаю о защитниках истинно мирового уровня. Он был великолепен в прошлом, и он великолепен сейчас, даже в своем возрасте".



"Мне также нравится Йошко Гвардиол, который является отличным примером игрока, сразу же адаптировавшегося к новой системе. Сравните, как он играет сейчас, с тем, как он играл в "РБ Лейпциг". Он адаптировался невероятным образом, и он защитник мирового уровня".



"Также есть Рафаэль Варан. Возможно, сейчас не лучший его момент, но то, чего он добился, говорит само за себя".



"Виргил Ван Дейк тоже великолепен, хотя он уже не совсем тот после травмы. В прежние времена он соответствовал топ-уровню, но сейчас он совершает ошибки. Он не идеален, но он по-прежнему очень хорош".



"Я бы сказал, это те защитники мирового уровня, которые приходят на ум", — цитирует Галласа Daily Mail.