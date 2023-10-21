Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит еще пять недель с травмой мышечного характера.

Шоу не играет за "Юнайтед" с поражения 2:0 от "Тоттенхэма" 19 августа. То был только второй матч "красных дьяволов" в новом сезоне.



До международного перерыва в ноябре "Юнайтед" предстоит провести семь матчей, и главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг ожидает, что 28-летний англичанин пропустит их все. А вот Аарон Ван-Биссака может вернуться раньше.



"Конечно, они ближе к возвращению в строй. Но в случае с Люком Шоу я не ожидаю, что он вернется в этот блок матчей. Что касается Аарона Ван-Биссаки, то я не думаю, что он так уж далек от возвращения к тренировкам в общей группе и к игре в футбол", — цитирует Тен Хага Daily Mail.