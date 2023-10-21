Мерсон: "Челси" может победить любого"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Челси" по силам одолеть "Арсенал" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Прямо сейчас "Челси" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, однако Мерсон видит в "синих" угрозу для "Арсенала", который, наверняка, попытается контролировать игру в дерби и будет оставлять сопернику возможности для контратак.



"Челси" добился отличного результата против "Бернли" в предыдущем матче, но впереди у них ряд невероятно тяжелых игр. Если они смогут преодолеть это, набрав достаточное количество очков, тогда нужно будет признать, что они являются угрозой и имеют шансы".



"Однако они не берут свои очки против команд "поменьше". Я всегда говорил, что в этом сезоне "Челси" будет играть на выезде лучше, чем дома, потому что у них есть скорость, чтобы контратаковать и наказывать увлекшегося атаками соперника. А когда соперник находится 10 игроками позади мяча, у них возникают большие проблемы, им не хватает хитрости взломать такую оборону".



"Арсенал" приедет на "Стэмфорд Бридж" в этот уикенд и постарается пойти в атаку на "Челси", так что это будет интересно. Против команд посильнее, вроде "Ливерпуля", "Челси" играл хорошо в этом сезоне".



"Учитывая положение "Челси" в лиге, другие команды не захотят играть против них, потому что в свой день они могут победить любого, а когда Рахим Стерлинг играет так, как против "Бернли", то он неудержим".



"Команда Маурисио Почеттино может перезапустить свой сезон с помощью победы, но для "Арсенала" это также большой матч. Это может стать еще одним заявлением о намерениях для них. Если они выиграют этот матч, я буду рассматривать их как большого претендента на титул", — сообщил Мерсон Sky Sports.