Тен Хаг ожидает сохранить право вето по трансферам МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг ожидает сохранить право вето по трансферам, даже если сэр Джим Рэтклифф заберет контроль над футбольными операциями клуба.
В данный момент Рэтклифф находится на пороге приобретения 25 процентов акций "Юнайтед", а также собирается возглавить спортивный проект "красных дьяволов", оставив за Глэйзерами коммерческую деятельность клуба.
Сейчас структура "Юнайтед" такова, что и главный тренер, и скаутский департамент может наложить вето на любой трансфер — каждое свое приобретение клуб совершает с согласия обеих сторон.
Тен Хаг не знает, о чем конкретно договаривается Рэтклифф, но ожидает, что его полномочия не будут ограничены.
"В данный момент я не участвую в процессе, поэтому я не знаю".
"Но мне известны договоренности, которых я достиг, когда подписывал свой контракт. До тех пор, пока я что-нибудь не услышу, я просто буду сохранять концентрацию на своей работе — на том, чтобы выигрывать матчи и постараться провести сезон как можно лучше", — цитирует Тен Хага The Telegraph.
21.10.2023 11:00
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