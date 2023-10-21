Руни опроверг слухи насчет своей зарплаты в "Бирмингеме"

Новоиспеченный наставник "Бирмингема" Уэйн Руни опроверг слухи насчет своей зарплаты.

На прошлой неделе Руни был назначен главным тренером "Бирмингема", заключив с клубом Чемпионшипа контракт до 2027 года.



Вскоре в прессе появились слухи, что Руни будет получать в "Бирмингеме" 1.5 млн. фунтов в год — втрое больше своего предшественника Джона Юстаса.



Однако в преддверии своего дебюта на новом месте работы — в матче против "Мидлсбро" своего бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" Майкла Кэррика — Руни дал понять, что "Бирмингем" привлек его не деньгами.



"Сейчас много всего пишут, особенно насчет меня. Я понимаю это. Вокруг много слухов, но в данном случае это куча чепухи".



"Как я и сказал на прошлой неделе, я пришел сюда, потому что мне действительно нравится проект. Я отклонил ряд предложений, где мне платили бы гораздо больше, и я перешел сюда, потому что хочу быть успешным. А также я хочу вернуть клуб в Премьер-Лигу".



"Что касается некоторых слухов, то я просто игнорирую их", — цитирует Руни BBC.