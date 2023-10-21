Олдридж дал совет "Ливерпулю" насчет Пикфорда

Легенда "Ливерпуля" Джон Олдридж призвал "красных" использовать непредсказуемость голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда в дерби.

В первом матче Премьер-Лиги после международного перерыва "Ливерпуль" примет на "Энфилде" своих соседей из "Эвертона".



Олдридж чувствует, что сейчас это две команды разного уровня. Джон хочет, чтобы "Ливерпуль" хорошо оборонялся и попытался бы спровоцировать Пикфорда на глупости.



"Я очень предвкушаю мерсисайдское дерби на "Энфилде" в субботу".



"Дерби есть дерби. Они уже не такие, как в прежние времена, когда в составах обеих команд преобладали местные игроки, но дерби по-прежнему многое значит для участвующих в нем игроков. "Эвертон" захочет сделать заявление. Это не секрет, что они плохо играют на "Энфилде", но ты не можешь надеяться на что-либо как на само собой разумеющееся. Если "Ливерпуль" будет обороняться должным образом, они выиграют матч".



"Если говорить об ожиданиях от "Эвертона", то Калверт-Левин может быть угрозой. У "Эвертона" есть пара хороших полузащитников, которые хорошо преодолевают линии и проникают в штрафную. Но, при всем уважении, нам не нужно переживать насчет "Эвертона". В данный момент мы гораздо лучше, чем они. Они будут сражаться изо всех сил, и нам просто нужно убедиться, что мы должны образом обороняемся".



"Поскольку Ришарлисона в "Эвертоне" больше нет, мы можем постараться вызвать на поле переполох с помощью Джордана Пикфорда. Если бы я играл, то пытался бы его спровоцировать на реакцию при угловых. Он хороший голкипер, но он непредсказуем. Это нечто, что "Ливерпуль" может использовать. Мы уже видели, что он лезет спорить на поле, и я бы не удивился увидеть это снова".



"Пикфорд — тот, кто может стать помехой для нас и нанести нам реальный ущерб, если он поймает кураж. Но порой с ним случаются некоторые вещи вроде знаменитого гола Ориги", — пишет Олдридж в своей колонке в Liverpool Echo.