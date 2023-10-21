Уайт хочет заключить новый контракт с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Бен Уайт подтвердил, что хочет заключить новый контракт с лондонским клубом.

Уайт утвердился ключевым игроком "Арсенала" после своего перехода из "Брайтона" за 50 миллионов фунтов летом 2021.



В этом сезоне Бен выходил в стартовом составе "Арсенала" на все матчи, за исключением одного — против "Ланса" в Лиге Чемпионов, когда "канониры" потерпели свое единственное поражение.



Действующий контракт Уайта истекает только в 2026 году, однако "Арсенал" уже обсуждает с Беном продление сотрудничества, и 26-летний англичанин более чем счастлив задержаться в Северном Лондоне.



"Хочу ли я продлить свой контракт? Да, конечно. Я хочу выступать за "Арсенал" как можно дольше, оставаясь на высочайшем уровне и подталкивая этот клуб туда, где ему нужно быть".



"Это удивительное ощущение, когда кто-нибудь хочет сохранить тебя. У меня все еще остается несколько лет по действующему контракту, поэтому просто разговаривать об этом приятно".



"Арсенал" — единственная команда, в которой я провел более года. Это определенно помогает. Разумеется, я становлюсь старше. Теперь у меня есть жена, и это немного по-другому, нежели в молодости. Моя жизнь изменилась".



"Моя жена отсюда родом, так что это идеально для нее. А "Арсенал" — просто идеальный клуб, чтобы приезжать сюда каждый день. Думаю, каждый мой клуб мне что-либо дал, но этот пока что является моим любимым", — сообщил Уайт Sky Sports.