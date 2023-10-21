Дзаньоло сказал "Вилле", что не делал ставки на футбол

Полузащитник "Астон Виллы" Николо Дзаньоло дал слово своему клубу, что не делал ставки на футбол.

На прошлой неделе Дзаньоло был допрошен следователями вместе со своим партнером по сборной Италии Сандро Тонали, представляющим "Ньюкасл", насчет нарушения запрета на ставки.



В Италии игрокам запрещено делать ставки на футбольные матчи под страхом дисквалификации на срок до трех лет.



Тонали свою вину уже признал и, как ожидается, на следующей неделе начнет отбывать однолетнюю дисквалификацию. А вот с Дзаньоло не все так прозрачно.



Как утверждает Daily Mirror, Дзаньоло заверил свой клуб, что не делал ставки на футбол. Николо сотрудничает со следствием и надеется доказать свою правоту.



В опубликованном накануне заявлении "Виллы" говорится, что арендованный у "Галатасарая" полузащитник доступен на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в воскресенье.