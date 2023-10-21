Митома связал свое будущее с "Брайтоном" до 2027 года

Вингер "Брайтона" Каору Митома заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2027.

В августе 2021 "Брайтон" приобрел Митому у "Кавасаки Фронтале" за 2.7 млн. фунтов, причем на сезон 2021/22 Каору был отправлен в аренду в "Юнион".



После возвращения в "Брайтон" из Бельгии Митома принялся стремительно прогрессировать, а сейчас является ключевым игроком команды Роберто Де Дзерби и лакомой целью для грандов Премьер-Лиги.



Однако "Брайтон" не помышляет о продаже Митомы, и в пятницу "чайки" объявили, что 26-летний игрок сборной Японии продлил свои отношения с клубом до лета 2027.



С момента своего дебюта за "Брайтон" в августе 2022 Митома забил 13 голов и отдал 12 результативных передач в 52 матчах, поспособствовав попаданию "чаек" в Лигу Европы по итогам прошлого сезона.



"Это отличная новость. Каору — наш игрок топ-уровня", — сказал главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби.