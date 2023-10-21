9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 21 октября, восемью поединками стартует 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — ЭВЕРТОН 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" проиграл лишь один из 45 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (34 победы, 10 ничьих). "Эвертон" одержал две победы в трех последних поединках чемпионата — как и в 16 предыдущих. "Красные" уступили только однажды в 28 последних встречах с "ирисками" с учетом всех соревнований — 0:2 на "Энфилде" в феврале 2021 (14 побед, 13 ничьих).



Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон вывихнул плечо и ложится на операцию. Коди Гакпо залечил свое колено. Диогу Жота доступен после дисквалификации, но Кертис Джонс свою еще не отбыл.



Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе решил свои проблемы с пяткой. Шеймус Коулмен, Деле Алли и Андре Гомеш остаются в лазарете.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЛУТОН 17:00



"Ноттингем Форест" проиграл только два из 18 последних домашних матчей в Премьер-Лиги — и ни одного из шести последних (4 победы, 2 ничьи). "Лутон" повторил худший в своей истории старт сезона в чемпионате (1 победа, 1 ничья, 6 поражений). "Шляпники" одержали лишь одну победу в 14 последних выездах к "лесникам" с учетом всех соревнований (6 ничьих, 7 поражений).



"Форест" предстоит оценить состояние Гонсало Монтиеля и Сержа Орье. Мусса Ниакате возвращается после дисквалификации. Ола Айна, Фелипе, Данило и Тайво Авоньи травмированы.



За "Лутон" может дебютировать подписанный свободным агентом Андрос Таунсенд. Мадс Андерсен вне игры с травмой задней поверхности бедра. Габриэль Ошо залечил колено, но Амарии Беллу еще нужно время.



НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



Свои единственные домашние поражения в 37 домашних матчах Премьер-Лиги при Эдди Хау "Ньюкасл" потерпел от "Ливерпуля" (трижды), "Арсенала" и "Манчестер Сити". В восьми поединках этого сезона Премьер-Лиги с участием "Кристал Пэлас" было забито 14 голов — меньше всех в дивизионе. "Орлы" не выиграли ни одной из четырех последних встреч с "сороками" в чемпионате (3 ничьи, 1 поражение), а в трех последних даже не забивали.



Защитник "Ньюкасла" Свен Ботман на пороге возвращения после травмы колена. Похожая проблема у Александера Исака. Точно вернутся Жоэлинтон и Энтони Гордон — после растяжения задней поверхности бедра и дисквалификации, соответственно. Сандро Тонали доступен, несмотря на приближающуюся дисквалификацию.



"Пэлас" снова может рассчитывать на Джоэла Уорда, Джефферсона Лерма и Науиру Ахамада. Матеус Франка также поправился и готов к дебюту, но Дин Хендерсон, Джеймс Томкинс, Джеффри Шлюпп, Эберечи Эзе и Майкл Олисе продолжают лечиться.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРАЙТОН 17:00



Над "Манчестер Сити" нависла угроза проиграть три матча подряд в Премьер-Лиге, чего прежде еще не случалось при Хосепе Гвардиоле. "Брайтон" и забивал, и пропускал в каждом из 12 последних поединков в высшем дивизионе. "Чайки" еще никогда не побеждали в гостях у "горожан" в рамках чемпионата (2 ничьи, 11 поражений), все девять последних визитов проиграв с общим счетом 24:3.



Полузащитник "Сити" Родри снова доступен после трех матчей дисквалификации. Джон Стоунс может в этом сезоне Премьер-Лиги выйти в старте.



Полузащитник "Брайтона" Джеймс Милнер оправился после мышечного повреждения и готов сыграть против своего бывшего клуба. Каору Митома в порядке, несмотря на досрочное возвращение из сборной Японии. Первис Эступиньян, Тарик Лэмпти, Якуб Модер и Хулио Энсисо по-прежнему травмированы.



БРЕНТФОРД — БЕРНЛИ 17:00



"Брентфорд" не знает побед уже шесть матчей кряду (3 ничьи, 3 поражения), хотя в четырех из них забивал первым. В этом сезоне Премьер-Лиги "Бернли" пропустил 20 голов, но только четыре из них случились на выезде. Последняя встреча этих команд завершилась домашней победой "пчел" (2:0 в марте 2022), которые до этого потерпели четыре поражения подряд от "бордовых".



Брентфорд" приветствует вернувшихся в строй Марка Флеккена и Бена Ми. Аарон Хики дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек.



Защитник "Бернли" Амин Аль-Дахиль в порядке, несмотря на то, что не смог откликнуться на вызов в сборную Англии. Джордан Байер по-прежнему отсутствует.



БОРНМУТ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Борнмут" не выиграл ни одного из восьми первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, забив только пять голов. "Вулверхэмптон" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 20 последних выездных поединках чемпионата. "Вишенки" только раз взяли верх в шести последних встречах с "волками" в Премьер-Лиге.



Лазарет "Борнмута" покидают Ллойд Келли, Крис Мефем и Филлип Биллинг. Алекс Скотт едва вернулся к тренировкам. Тайлер Адамс перенес повторную операцию на задней поверхности бедра.



У "Вулверхэмптона" дисквалифицированы Нелсон Семеду и Марио Лемина. Уго Буэно под вопросом.



ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" забил шесть голов в двух последних матчах Премьер-Лиги — на один больше, чем в шести предыдущих. Показатели "Арсенала" в шесть побед, две ничьи, 16 забитых голов и шесть пропущенных полностью совпадают со стартом "Непобедимых" в сезоне 2003/04. "Канониры" выиграли шесть из семи последних встреч с "синими" с учетом всех соревнований.



После трех матчей дисквалификации возвращается защитник "Челси" Мало Гюсто. Рис Джеймс, Аксель Дисаси и Николя Джексон под вопросом. Поправился Бенуа Бадиашиле. Трево Чалоба, Весле Фофана, Бен Чилуэлл, Ромео Лавиа, Кэрни Чуквуэмека, Армандо Бройя и Кристофер Нкунку команде не помогут.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние Вильяма Салиба, Букайо Сака и Леандро Троссарда.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00



"Шеффилд Юнайтед" имеет в своем активе только одно очко, пропуская два гола или более в каждом из семи последних матчей в Премьер-Лиге (всего 21 пропущенный гол). "Манчестер Юнайтед" проиграл шесть из 11 поединков в этом сезоне с учетом всех соревнований. "Клинки" не выиграли ни одной из шести последних домашних встреч с "красными дьяволами" во всех турнирах — с победы 2:1 в Кубке Англии в феврале 1993.



"Шеффилд Юнайтед" надеется на выздоровление Бена Осбора и Джорджа Болдока. Крис Бэшем пропустит несколько месяцев с переломом лодыжки.



"Юнайтед" будет не хватать полузащитника Каземиро, который получил небольшую травму в сборной Бразилии. Рафаэль Варан, Серхио Регилон и Софьян Амрабат успевают поправиться к субботе.