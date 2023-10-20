Артета: "Почеттино заботился обо мне как о младшем брате"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что Маурисио Почеттино из "Челси" относился к нему как младшему брату, когда они вместе играли за ПСЖ.

В ближайшую субботу Почеттино и Артета сойдутся лицом к лицу на "Стэмфорд Бридж". Это будет встреча давних товарищей, которые вместе сыграли 39 матчей за ПСЖ.



В 2001 году Артета прибыл в Париж из "Барселоны Б", и Почеттино, будучи на 10 лет старше, взял юного испанца под свое крыло.



"В Париже я получил свой первый шанс на профессиональном уровне".



"Мы прибыли в одно время, и мы жили вместе в отеле на протяжении трех месяцев. Тот период был критически важен для меня. Он один из самых повлиявших на мою футбольную карьеру людей — прежде всего как игрока. Он принял меня под свое крыло и присматривал за мной как за младшим братом".



"Он сыграл большую роль в том успехе, которого я добился в Париже. Он по-настоящему заботился о мне, он придавал мне большую уверенность, много мне советовал и был моим примером для подражания".



"Он повлиял на меня не только как на игрока, но и как на тренера. Когда я закончил играть и начал свою тренерскую карьеру, он сыграл в этом важную роль. Я всегда буду благодарен ему за то, что он сделал для меня", — цитирует Артету talkSPORT.