Бентанкур возобновил полноценные тренировки после операции
Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур возобновил полноценные тренировки после более полугода в лазарете.
Бентанкур находится вне игры с февраля, когда он надорвал крестообразные связки колена и перенес операцию.
На протяжении последнего месяца Родриго постепенно увеличивал нагрузку, а теперь приступил к занятиям в общей группе.
Однако Бентанкур все еще в нескольких неделях от возвращения на футбольное поле и снова сыграть за "Тоттенхэм" сможет в ноябре.
"Нет, его не будет в заявке (в понедельник). Мы будем осторожны с ним. Сейчас он уже полноценно тренируется и проводит тренировки целиком. Мы постепенно подводили его к тренировкам в последний месяц, и он довольно хорошо справился с этим".
"Сейчас он полноценно тренируется, но нам нужно помнить, что он довольно долго отсутствовал. Думаю, ему еще потребуется несколько недель тренировок с командой. Мы выждем правильный момент".
"Он хорошо выглядит на тренировках. Было замечательно наблюдать его с остальными парнями последние пару недель, и мы предвкушаем его возвращение", — цитирует главного тренера "шпор" Анге Постекоглу The Independent.
20.10.2023 22:00
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Удивительно что он не в челси)
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