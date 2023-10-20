Тен Хаг: "Онана должен прибавить"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его голкипер Андре Онана должен улучшить свою игру.

После своего перехода из "Интера" за 47 миллионов фунтов минувшим летом Онана пропустил 19 голов в 10 матчах Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, совершив ряд грубых ошибок.



Тен Хаг понимает, что Онана нужен период адаптации, однако опыт говорит Эрику, что 27-летний камерунец прибавит.



"Он знает, что был недостаточно хорош. Это знаем мы, и он будет играть гораздо лучше".



"Как и с каждым игроком, приезжающим в Премьер-Лигу, тебе нужен период интеграции, но он должен прибавить. Голкиперы "Юнайтед" вроде Петера Шмейхеля и Давида Де Хеа тоже медленно начинали, и Андре будет хорошо немного знать историю".



"Мы живем сейчас, мы живем в будущем, и он должен улучшить свою игру на будущее. Уверен, он сделает это".



"Он показывал это в "Барселоне", "Аяксе", "Интере", он участвовал в полуфинале и финале Лиги Чемпионов. Уверен, он будет играть отлично", — цитирует Тен Хага Evening Standard.