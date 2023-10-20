Эдди Хау поддержал Тонали

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау выразил свою поддержку полузащитнику Сандро Тонали, над которым нависла угроза дисквалификации на один год.

Ожидается, что уже на следующей неделе итальянские власти накажут Тонали дисквалификацией за нарушение запрета на ставки, и эти санкции неминуемо будут распространены на Англию.



На своей пресс-конференции Хау подтвердил, что Тонали может сыграть против "Кристал Пэлас" в субботу, а также пообещал не бросать 23-летнего игрока в беде.



"Я вижу в нем личность, я вижу в нем человека. Я вижу боль и горе. Таковы мои мысли, и мы всегда заботимся о своих игроках. Сандро любит игру, и он абсолютно опустошен".



"Его мысли с нами, а наши мысли с ним. Надеюсь, вместе мы сможем преодолеть это. Сандро и его благополучие — это самое важное. Людям очень просто забыть, насколько он молод и как сильно изменилась его жизнь с переездом из Италии в Англию. Футболисты — человеческие создания".



"Мы как футбольный клуб протянем руку помощи Сандро, защитим его и постараемся обеспечить ему любовь и поддержку, которые ему необходимы для преодоления возникших у него проблем. Мы рассматриваем его частью своей команды на много лет. У нас долгосрочные планы насчет него", — цитирует Хау The Guardian.