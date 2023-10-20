Гвардиола: "Холанд и Месси заслуживают "Золотой мяч"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Эрлинг Холанд и Лионель Месси оба заслуживают "Золотой мяч" в этом году.

Холанд выдающимся образом отыграл прошлый, свой дебютный за "Сити", сезон, забив 52 гола в 53 матчах. Это позволило "горожанам" выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



В то же время Месси выиграл Чемпионат Мира в Катаре со сборной Аргентины, и Гвардиоле сложно разорваться между своим нынешним и бывшим любимчиками.



"Золотой мяч" нужно вручать по двум секциям: один для Месси и один для других игроков".



"Да, Холанд должен его получить — мы завоевали требл, а он забил голов 50. Я не знаю, сколько точно. Миллион".



"Вы говорите, это худший сезон Месси? Для остальных игроков он был бы лучшим. Что я могу сказать? Они оба заслуживают".



"Будучи эгоистом, я бы выбрал Эрлинга, потому что он помог нам достичь того, чего мы достигли. Я был бы счастлив этому. Но если его получит Лео... Они выиграли Чемпионат Мира. Приятно, что впервые за кучу лет так много игроков из "Манчестер Сити" будет среди претендентов. Это вызывает гордость", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.