Клопп подтвердил, что Робертсон ложится на операцию

Энди Робертсон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что левому защитнику Энди Робертсону не удалось избежать операции на плече.

29-летний Робертсон был вынужденно заменен в первом тайме проигранного сборной Шотландии матча против Испании в рамках отбора к Евро-2024 12 октября (2:0).

Робертсон пострадал в столкновении с голкипером соперника Унаи Симоном, а углубленное обследование показало, что избежать ножа хирурга Энди не удастся.

Срок восстановления Робертсона пойдет на месяцы — ранее пресса сообщала о четырех месяцах в случае операции.

"Было принято решение отправить его на операцию. Был небольшой шанс, что он избежит операции, но после консультаций со многими экспертами стало ясно, что операция — лучший способ с долгосрочной точки зрения, а это значит он пропустит некоторое время. Я не знаю, сколько точно, но операция на плече — это непросто".

"Исходя из своего опыта, скажу, что он сможет довольно быстро приступить к тренировкам, но без футбольной составляющей, потому что ему нужно будет проявить осторожность, избегать контакта и все такое. Он пропустит некоторое время", — цитирует Клоппа Sky Sports.

В отсутствие Робертсона "Ливерпулю" придется положиться слева в обороне на Костаса Цимикаса, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился одним появлением на замену, сыграв четыре минуты.

"Слава Богу, у нас есть не только Костас, потому что иначе, при таком количестве матчей, было бы сложно. Джо Гомес также может сыграть на этой позиции. Как и Люк Чемберс с другими молодыми парнями, которые довольно регулярно появляются на тренировках".

"Тебе нужны варианты, и Костас — самый опытный, что хорошо. Но он не может играть все матчи, поэтому нам нужны другие варианты, и нам нужно использовать их все", — добавил Клопп.


Метки Ливерпуль, Робертсон, сборная Шотландии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 845

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 20.10.2023 18:58 # electric
    Зачем атакамс? Заберите атакамс. Ну пожалуйста... (с) Великий руссоё6

    (ответить)

  2. zaeba1l 20.10.2023 18:55 # zaeba1l
    Костас, это твой шанс! Не упусти его!

    (ответить)

  3. gameboy 20.10.2023 17:43 # gameboy
    Последние пенсы под шконку завтра прыгнут
    Можно и на 0:8 рассчитывать, даже без Сака

    (ответить)

  4. gameboy 20.10.2023 17:39 # gameboy
    Чо там по шалавси? Завтра будем их ебсти

    (ответить)

  5. bembo 20.10.2023 17:28 # bembo
    https://m.youtube.com/watch?v=MyroqAtZatQ

    Оруу
    Очередная свинособака подохла

    (ответить)

  6. van-dijk 20.10.2023 17:08 # van-dijk
    Михаил, обратите внимание!
    https://i.imgur.com/djj8rpG.png

    (ответить)

  7. alexomck 20.10.2023 17:07 # alexomck
    Тоттенхэм на троне!

    Челси на даче!

    (ответить)

  8. narcot 20.10.2023 17:05 # narcot
    Оруу))


    https://t.me/RIAKremlinpool/10995

    Россия использует секретные невидимые чернила на картах. Их видят только избранные

    (ответить)

  9. bembo 20.10.2023 17:01 # bembo
    Shlushie prokl9tie

    Sho s i6aloi!?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: