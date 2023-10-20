Клопп подтвердил, что Робертсон ложится на операцию

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что левому защитнику Энди Робертсону не удалось избежать операции на плече.

29-летний Робертсон был вынужденно заменен в первом тайме проигранного сборной Шотландии матча против Испании в рамках отбора к Евро-2024 12 октября (2:0).



Робертсон пострадал в столкновении с голкипером соперника Унаи Симоном, а углубленное обследование показало, что избежать ножа хирурга Энди не удастся.



Срок восстановления Робертсона пойдет на месяцы — ранее пресса сообщала о четырех месяцах в случае операции.



"Было принято решение отправить его на операцию. Был небольшой шанс, что он избежит операции, но после консультаций со многими экспертами стало ясно, что операция — лучший способ с долгосрочной точки зрения, а это значит он пропустит некоторое время. Я не знаю, сколько точно, но операция на плече — это непросто".



"Исходя из своего опыта, скажу, что он сможет довольно быстро приступить к тренировкам, но без футбольной составляющей, потому что ему нужно будет проявить осторожность, избегать контакта и все такое. Он пропустит некоторое время", — цитирует Клоппа Sky Sports.



В отсутствие Робертсона "Ливерпулю" придется положиться слева в обороне на Костаса Цимикаса, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился одним появлением на замену, сыграв четыре минуты.



"Слава Богу, у нас есть не только Костас, потому что иначе, при таком количестве матчей, было бы сложно. Джо Гомес также может сыграть на этой позиции. Как и Люк Чемберс с другими молодыми парнями, которые довольно регулярно появляются на тренировках".



"Тебе нужны варианты, и Костас — самый опытный, что хорошо. Но он не может играть все матчи, поэтому нам нужны другие варианты, и нам нужно использовать их все", — добавил Клопп.