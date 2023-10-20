Мерсон: "Беллингем абсолютно феноменален!"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон выразил свое восхищение полузащитником "Реала" и сборной Англии Джудом Беллингемом.

Забив 10 голов в своих 10 первых матчах за "Реал" после перехода из дортмундской "Боруссии" минувшим летом, Беллингем проявил себя с лучшей стороны и в сборной Англии в этот международный перерыв.



20-летний Беллингем сыграл ключевую роль в победе 3:1 над Италией, благодаря чему англичане квалифицировались на Евро-2024. Мерсон поражен, насколько зрелый футбол демонстрирует Джуд в столь юном возрасте.



"Джуд Беллингем абсолютно феноменален! Для 20-летнего парня быть феноменально стабильным — это нечто выдающееся, а стабильность — ключ к успеху".



"Вы слышите так много насчет столь многих игроков, особенно в Премьер-Лиге. Однако один раз они играют на четыре балла из 10, другой — на девять из 10, затем они возвращаются к четырем, затем снова играют на девять".



"Беллингем играет на восемь или девять, даже 10, каждую неделю!"



"Такую игру, как против Италии, в матче топ-уровня, он демонстрирует каждую неделю, и это поразительно".



"У него уже девять наград лучшему игроку матча в этом сезоне. Это нечто неслыханное. Это устрашает, если вспомнить о его возрасте и о том, что он играет на сложнейшей позиции на футбольном поле, как мне кажется".



"Ему только 20, но он уже выделяется свой зрелостью. Он принимает только правильные решения с мячом и без мяча".



"В футболе все определяется принятием решений. В данный момент он принимает решения на уровне игрока 28-29 лет, и все они оказываются правильными".



"Так сложно объяснить, что он делает. Он на годы опережает свое время", — сообщил Мерсон Sky Sports.