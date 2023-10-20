Артета поведал, что ему сказал Гвардиола после поражения от "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Артета поведал, что ему сказал Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" после поражения 1:0 на "Эмирейтс".

Перед этой международной паузой "Арсенал" прервал серию из 14 поражений подряд от "Сити" в Премьер-Лиге, одолев команду Гвардиолы благодаря единственному голу Габриэля Мартинелли.



По словам Артеты, их дружба с Гвардиолой не пострадала, и после матча Хосеп даже похвалил "Арсенал".



"Да, я разговаривал с ним после матча. Как и всегда, это было очень напряженно, очень эмоционально. Многое произошло во время матча, но после него наши отношения остались прежними".



"Если честно, я гораздо чаще проигрывал, чем побеждал его, но мы выиграли два последних матча — за Суперкубок Англии и сейчас в лиге. Это совсем другое ощущение. Он сказал: "Поздравляю, вы, парни, являетесь потрясающей командой", — цитирует Артету Evening Standard.