Артета поведал, что ему сказал Гвардиола после поражения от "Арсенала"

Хосеп Гвардиола и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Артета поведал, что ему сказал Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" после поражения 1:0 на "Эмирейтс".

Перед этой международной паузой "Арсенал" прервал серию из 14 поражений подряд от "Сити" в Премьер-Лиге, одолев команду Гвардиолы благодаря единственному голу Габриэля Мартинелли.

По словам Артеты, их дружба с Гвардиолой не пострадала, и после матча Хосеп даже похвалил "Арсенал".

"Да, я разговаривал с ним после матча. Как и всегда, это было очень напряженно, очень эмоционально. Многое произошло во время матча, но после него наши отношения остались прежними".

"Если честно, я гораздо чаще проигрывал, чем побеждал его, но мы выиграли два последних матча — за Суперкубок Англии и сейчас в лиге. Это совсем другое ощущение. Он сказал: "Поздравляю, вы, парни, являетесь потрясающей командой", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2023 15:00

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  1. tursa 20.10.2023 15:25 # tursa
    «Де Дзерби следующий тренер МС, а не ты»

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  2. shakur 20.10.2023 15:15 # shakur
    Он сказал: "Любовь — это насрано Как Нур-Султан — это Астана".

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