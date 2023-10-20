Маунт доволен стартом своей карьеры в "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт чувствует, что "очень хорошо" начал свою карьеру в клубе с "Олд Траффорд".

Минувшим летом "Юнайтед" приобрел Маунта у "Челси" за 60 миллионов фунтов, доверив Мейсону легендарный 7-й номер.



Сыграв пару невыразительных матчей, Маунт угодил в лазарет, и сейчас заново пытается освоиться в команде Эрика Тен Хага.



Тем не менее, 24-летний англичанин доволен своей адаптацией и чувствует, что его дела и дела команды идут в гору.



"Это был очень хороший старт. Я имею ввиду интеграцию в команду и понимание того, как тренер хочет играть".



"Я учусь у окружающих меня игроков, учусь тому, как они играют. Требуется некоторое время, чтобы понять это и влиться в процесс".



"Я хочу улучшить свою игру, но я думаю, это придет со временем. Что касается нашей коллективной игры, то наши дела налаживаются, и нам нужно продолжать работать над этим", — цитирует Маунта talkSPORT.