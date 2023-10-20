Хау не заинтересован в работе со сборной Англии

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау не заинтересован в том, чтобы становиться преемником Гарета Саутгейта в сборной Англии.

Контракт Саутгейта с FA истекает после Евро-2024, и высока вероятность, что первенство Европы в Германии следующим летом станет четвертым и одновременно последним большим турниром Гарета в качестве рулевого английской сборной.



По информации The Telegraph, Ассоциация уже работает над шорт-листом специалистов, которые могут продолжить дело Саутгейта, и Хау выделяется на фоне всех доморощенных специалистов.



45-летний Хау выглядит самым преуспевающим английским тренером на данный момент, однако Эдди не готов окунуться в международный футбол на этой стадии своей карьеры и хочет провести в "Ньюкасле" еще несколько сезонов.



Определенный интерес у FA также вызывают валлиец Стив Купер, возглавляющий "Ноттингем Форест", и англичанин Грэм Поттер, который в прошлом сезоне тренировал "Брайтон" и "Челси", а сейчас находится без работы.



Кроме того, на днях с работой в сборной Англии связывали португальца Жозе Моуриньо, который, вероятно, покинет "Рому" в конце сезона.