Гвардиола сказал игрокам "Брайтона", что Де Дзерби будет его преемником

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал Роберто Де Дзерби из "Брайтона" своим преемником на "Этихад".

Де Дзерби возглавил "Брайтон" чуть более года назад, придя на место Грэма Поттера. За это короткое время Роберто добился впечатляющих успехов.



"Брайтон" впервые за свою 122-летнюю историю попал в еврокубки по итогам прошлого сезона, а демонстрируемый "чайками" футбол доставляет огромное удовольствие зрителям.



Одним из самых больших фанатов футбола Де Дзерби является Гвардиола, который неоднократно восхвалял "Брайтон" и его рулевого.



В своем заключительном домашнем матче прошлого сезона Премьер-Лиги "Брайтон" сыграл вничью с "Сити" (1:1), а после финального свистка Гвардиола подошел к игрокам соперника и сделал неожиданное заявление.



"Это следующий тренер "Манчестер Сити", — сообщил Гвардиола своей небольшой аудитории.



Контракт Гвардиолы с "Сити" истекает в конце следующего сезона, и в идеале "горожане" предпочли бы продлить сотрудничество со своим нынешним наставником, однако очевидно, что Хосеп — не единственный почитатель таланта Де Дзерби на "Этихад", сообщает The Telegraph.