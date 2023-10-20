"Ньюкасл" начал переговоры с Филлипсом

"Ньюкасл" провел встречу с представителями полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса насчет трансфера в январе.

"Ньюкасл" и раньше задумывался о приглашении полузащитника в зимнее трансферное окно, однако эти планы получили большой импульс после скандала со ставками, в которые оказался вовлечен летний новичок "сорок" Сандро Тонали.



Если верить итальянской прессе, уже на следующей неделе Тонали, стоивший "Ньюкаслу" 55 миллионов фунтов, может схлопотать дисквалификацию на один год.



По информации TEAMtalk, "Ньюкасл" активно ищет замену Тонали и уже встретился с представителями Филлипса, которого "Сити", как и минувшим летом, отговаривать от ухода из клуба не собирается.



Минувшим летом Филлипс сам решил остаться в "Сити", но в этом сезоне отметился пока только одним появлением в стартовом составе с учетом всех соревнований, что никак не устраивает 27-летнего англичанина в свете приближения Евро-2024.



В "Сити" у Филлипса есть контракт до 2027 года с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю. Летом 2021 "горожане" отдали 45 млн. фунтов для приглашения Калвина из "Лидса".



Источник добавляет, что "Ньюкасл" рассматривает Филлипса своей ключевой целью и надеется согласовать трансфер Калвина еще до наступления января.