Галлас: "Трансфер Хаверца — ошибка"

Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галалс назвал "ошибкой" приобретение лондонским клубом атакующего полузащитника Кая Хаверца.

После своего перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов минувшим летом Хаверц забил лишь один гол в 12 матчах за "Арсенал".



Хаверца регулярно критикуют за невыразительную игру, и Галлас разделяет точку зрения насчет того, что "канонирам" не стоило тратиться на 24-летнего игрока сборной Германии.



"Пока что Кай Хаверц меня не впечатляет. Он не сделал ничего после своего перехода в "Арсенал". Возможно, он и забил, но лишь потому, что Мартин Эдегор позволил ему исполнить пенальти!"



"Хаверц пока что не сделал ничего, и я думаю, он в беде".



"Я не думаю, что "Арсеналу" следовало покупать Кая Хаверца. Думаю, это была ошибка. Если ты тратишь 60 миллионов фунтов на нападающего, ты ожидаешь, что он забьет минимум 15 голов за сезон! Не думаю, что это случится".



"Арсенал" не может ждать! Возможно, это будет длинный сезон, но результаты нужны клубам немедленно. Хаверц провел в "Челси" три года и хорошо знает Премьер-Лигу. Ему может потребоваться время, чтобы освоиться в новой команде, но он уже пожил в Лондоне! Игрокам нужно осваиваться немедленно — у них нет времени", — цитирует Галласа Evening Standard.