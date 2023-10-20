Премьер-Лига и Футбольная Лига запретили флаги Израиля и Палестины на стадионах

Флаг Израиля на Уэмбли Премьер-Лига и Футбольная Лига запретили своим клубам использовать на стадионах израильские и палестинские флаги в ближайший уикенд, дабы избежать потенциальных инцидентов.

В данный момент на Ближнем Востоке продолжает развиваться военный конфликт между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС.

FA и Премьер-Лига несколько дней хранили молчание по поводу происходящего, лишь перед товарищеским матчем между сборными Англии и Австралии в прошлую пятницу сделав заявление.

Английские футбольные чиновники отказались занимать чью-либо сторону, лишь выразив свою горечь по поводу жертв. Заодно на "Уэмбли" было запрещено проносить израильские и палестинские флаги.

Этой же линии английский футбол будет придерживаться и на клубном уровне. Как сообщает Daily Mail, игроки, персонал и арбитры лишь наденут черные траурные повязки и устроят минуту молчания в память жертв военного конфликта.

Принятое Премьер-Лигой решение о запрете израильских и палестинских флагов затем было поддержано Футбольной Лигой, которая управляет Чемпионшипом, Лигой Один и Лигой Два.


Метки Премьер-Лига, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2023 09:00

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  1. quavo 20.10.2023 10:36 # quavo
    вот они двойные стандарты во всей красе. гнилые пи6оры.

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  2. brown-ale 20.10.2023 09:40 # brown-ale
    Флаги Хезболлы разрешены?

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  3. farot 20.10.2023 09:09 # farot
    Главное, чтобы карьеру никому из фанатов не сломали.

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