Премьер-Лига и Футбольная Лига запретили флаги Израиля и Палестины на стадионах

Премьер-Лига и Футбольная Лига запретили своим клубам использовать на стадионах израильские и палестинские флаги в ближайший уикенд, дабы избежать потенциальных инцидентов.

В данный момент на Ближнем Востоке продолжает развиваться военный конфликт между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС.



FA и Премьер-Лига несколько дней хранили молчание по поводу происходящего, лишь перед товарищеским матчем между сборными Англии и Австралии в прошлую пятницу сделав заявление.



Английские футбольные чиновники отказались занимать чью-либо сторону, лишь выразив свою горечь по поводу жертв. Заодно на "Уэмбли" было запрещено проносить израильские и палестинские флаги.



Этой же линии английский футбол будет придерживаться и на клубном уровне. Как сообщает Daily Mail, игроки, персонал и арбитры лишь наденут черные траурные повязки и устроят минуту молчания в память жертв военного конфликта.



Принятое Премьер-Лигой решение о запрете израильских и палестинских флагов затем было поддержано Футбольной Лигой, которая управляет Чемпионшипом, Лигой Один и Лигой Два.