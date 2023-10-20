Премьер-Лига и Футбольная Лига запретили флаги Израиля и Палестины на стадионах
Премьер-Лига и Футбольная Лига запретили своим клубам использовать на стадионах израильские и палестинские флаги в ближайший уикенд, дабы избежать потенциальных инцидентов.
В данный момент на Ближнем Востоке продолжает развиваться военный конфликт между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС.
FA и Премьер-Лига несколько дней хранили молчание по поводу происходящего, лишь перед товарищеским матчем между сборными Англии и Австралии в прошлую пятницу сделав заявление.
Английские футбольные чиновники отказались занимать чью-либо сторону, лишь выразив свою горечь по поводу жертв. Заодно на "Уэмбли" было запрещено проносить израильские и палестинские флаги.
Этой же линии английский футбол будет придерживаться и на клубном уровне. Как сообщает Daily Mail, игроки, персонал и арбитры лишь наденут черные траурные повязки и устроят минуту молчания в память жертв военного конфликта.
Принятое Премьер-Лигой решение о запрете израильских и палестинских флагов затем было поддержано Футбольной Лигой, которая управляет Чемпионшипом, Лигой Один и Лигой Два.
20.10.2023 09:00
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Последние комментарии:
вот они двойные стандарты во всей красе. гнилые пи6оры.
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Флаги Хезболлы разрешены?
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Главное, чтобы карьеру никому из фанатов не сломали.
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