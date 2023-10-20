Рэтклифф хочет создать в МЮ "футбольный комитет" из трех человек

Готовясь стать совладельцем "Манчестер Юнайтед", британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф предложил "красным дьяволам" создать "футбольный комитет" из трех человек, включая себя.

В данный момент Рэтклифф находится на пороге приобретения 25 процентов акций "Юнайтед" за 1.3-1.4 млрд. фунтов. Нынешние владельцы "дьяволов" Глэйзеры сохранят контроль за коммерческой деятельностью клуба, но спортивный проект ждут большие изменения.



Еще накануне издание The Financial Times сообщило, что "Юнайтед" собирается создать "футбольный комитет", место в котором должен получить Джоэл Глэйзер.



По информации Sky Sports, идея о создании "футбольного комитета" принадлежит Рэтклиффу, который видит в этой структуре не только себя и Джоэла, но и сэра Дэйва Брейлсфорда.



59-летний Брейлсфорд является директором Ineos по спорту, а также руководителем велосипедной команды Ineos Grenadiers, которая не выигрывает "Тур де Франс" с 2019 года.



Сам Рэтклифф является владельцем "Ниццы" и "Лозанны". Также ему принадлежит упомянутая выше велосипедная команда и треть команды Mercedes из "Формулы-1".