Рэтклифф хочет создать в МЮ "футбольный комитет" из трех человек
Готовясь стать совладельцем "Манчестер Юнайтед", британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф предложил "красным дьяволам" создать "футбольный комитет" из трех человек, включая себя.
В данный момент Рэтклифф находится на пороге приобретения 25 процентов акций "Юнайтед" за 1.3-1.4 млрд. фунтов. Нынешние владельцы "дьяволов" Глэйзеры сохранят контроль за коммерческой деятельностью клуба, но спортивный проект ждут большие изменения.
Еще накануне издание The Financial Times сообщило, что "Юнайтед" собирается создать "футбольный комитет", место в котором должен получить Джоэл Глэйзер.
По информации Sky Sports, идея о создании "футбольного комитета" принадлежит Рэтклиффу, который видит в этой структуре не только себя и Джоэла, но и сэра Дэйва Брейлсфорда.
59-летний Брейлсфорд является директором Ineos по спорту, а также руководителем велосипедной команды Ineos Grenadiers, которая не выигрывает "Тур де Франс" с 2019 года.
Сам Рэтклифф является владельцем "Ниццы" и "Лозанны". Также ему принадлежит упомянутая выше велосипедная команда и треть команды Mercedes из "Формулы-1".
20.10.2023 08:00
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Ой дурак, беги от туда. Ты или единственный глава, или как в басне у Крылова
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