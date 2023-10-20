Гакпо возобновил тренировки перед дерби с "Эвертоном"

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо возобновил полноценные тренировки после травмы колена.

24-летний Гакпо повредил свое колено, забивая гол в проигранном "Ливерпулем" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в сентябре (2:1). В перерыве Коди был заменен.



В результате Гакпо пропустил два последних матча "красных", а также не поехал в сборную Голландии в это международный перерыв.



Однако в четверг Гакпо был замечен на тренировке "Ливерпуля" на базе в Керби, что является отличной новостью для команды Юргена Клоппа в преддверии мерсисайдского дерби против "Эвертона" в ближайшую субботу.



Добавим, Гакпо забивал в трех из своих четырех последних матчей за "Ливерпуль".