Гакпо возобновил тренировки перед дерби с "Эвертоном"
Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо возобновил полноценные тренировки после травмы колена.
24-летний Гакпо повредил свое колено, забивая гол в проигранном "Ливерпулем" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в сентябре (2:1). В перерыве Коди был заменен.
В результате Гакпо пропустил два последних матча "красных", а также не поехал в сборную Голландии в это международный перерыв.
Однако в четверг Гакпо был замечен на тренировке "Ливерпуля" на базе в Керби, что является отличной новостью для команды Юргена Клоппа в преддверии мерсисайдского дерби против "Эвертона" в ближайшую субботу.
Добавим, Гакпо забивал в трех из своих четырех последних матчей за "Ливерпуль".
20.10.2023 07:00
Просмотров: 342
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хорошие новости!
(ответить)
Красиво забил так то
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий