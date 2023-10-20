"Юнайтед" хочет купить Димарко в январе
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении левого защитника "Интера" Федерико Димарко в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне "Юнайтед" испытывает огромные проблемы с флангами обороны. Прямо сейчас главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг лишен Люка Шоу, Аарона Ван-Биссаки, Тирелла Маласиа и даже вынужден использовать на краю защиты Софьяна Амрабата, номинального полузащитника.
По информации TEAMtalk, Тен Хаг надеется совершить несколько приобретений в январе, и приглашение крайнего защитника имеет высочайший приоритет.
Димарко как раз и называется целью "Юнайтед" на эту роль. Скауты клуба с "Олд Траффорд" неоднократно просматривали 25-летнего игрока сборной Италии, оставшись довольными увиденным.
Димарко является продуктом академии "Интера" и в этом сезоне исполняет ключевую роль в команде Симоне Индзаги — Федерико выходил в старте на все семь матчей в Серии А, забив один гол и отдав три результативные передачи.
Интерес к Димарко также проявляют "Реал" и "Наполи", а "Интер" мечтает склонить Федерико к новому контракту, предлагая своему воспитаннику повышение зарплаты с 3 до 5 миллионов фунтов в год.
"Юнайтед" способен платить Димарко еще больше, а перед предложением в районе 50 млн. фунтов "Интеру" будет непросто устоять.
20.10.2023 06:00
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заберите у Тен Хаг право решать за трансферы. опять 25!
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Пентагон планирует передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначавшихся для Украины, передает Axios cо ссылкой на три израильских источника.
Израиль попросил снаряды у США в связи с подготовкой к наземной операции в секторе Газа и потенциальному конфликту с «Хезболлой» на границе с Ливаном. Американские власти предположили, что перераспределение снарядов от Украины к Израилю не окажет мгновенного эффекта на способности Киева защищать свои территории, пишет Axios.
Как отмечает издание, предназначавшиеся для Украины снаряды были частью арсенала США, который хранится в Израиле в рамках соглашения между странами.
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По мне так медленный.
Да и итальяшки в АПЛ особого успеха не имели никогда.
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Топ-игрок. Надо брать без сомнений.
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