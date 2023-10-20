"Юнайтед" хочет купить Димарко в январе

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении левого защитника "Интера" Федерико Димарко в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне "Юнайтед" испытывает огромные проблемы с флангами обороны. Прямо сейчас главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг лишен Люка Шоу, Аарона Ван-Биссаки, Тирелла Маласиа и даже вынужден использовать на краю защиты Софьяна Амрабата, номинального полузащитника.



По информации TEAMtalk, Тен Хаг надеется совершить несколько приобретений в январе, и приглашение крайнего защитника имеет высочайший приоритет.



Димарко как раз и называется целью "Юнайтед" на эту роль. Скауты клуба с "Олд Траффорд" неоднократно просматривали 25-летнего игрока сборной Италии, оставшись довольными увиденным.



Димарко является продуктом академии "Интера" и в этом сезоне исполняет ключевую роль в команде Симоне Индзаги — Федерико выходил в старте на все семь матчей в Серии А, забив один гол и отдав три результативные передачи.



Интерес к Димарко также проявляют "Реал" и "Наполи", а "Интер" мечтает склонить Федерико к новому контракту, предлагая своему воспитаннику повышение зарплаты с 3 до 5 миллионов фунтов в год.



"Юнайтед" способен платить Димарко еще больше, а перед предложением в районе 50 млн. фунтов "Интеру" будет непросто устоять.