"Юнайтед" хочет купить Димарко в январе

Федерико Димарко "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении левого защитника "Интера" Федерико Димарко в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне "Юнайтед" испытывает огромные проблемы с флангами обороны. Прямо сейчас главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг лишен Люка Шоу, Аарона Ван-Биссаки, Тирелла Маласиа и даже вынужден использовать на краю защиты Софьяна Амрабата, номинального полузащитника.

По информации TEAMtalk, Тен Хаг надеется совершить несколько приобретений в январе, и приглашение крайнего защитника имеет высочайший приоритет.

Димарко как раз и называется целью "Юнайтед" на эту роль. Скауты клуба с "Олд Траффорд" неоднократно просматривали 25-летнего игрока сборной Италии, оставшись довольными увиденным.

Димарко является продуктом академии "Интера" и в этом сезоне исполняет ключевую роль в команде Симоне Индзаги — Федерико выходил в старте на все семь матчей в Серии А, забив один гол и отдав три результативные передачи.

Интерес к Димарко также проявляют "Реал" и "Наполи", а "Интер" мечтает склонить Федерико к новому контракту, предлагая своему воспитаннику повышение зарплаты с 3 до 5 миллионов фунтов в год.

"Юнайтед" способен платить Димарко еще больше, а перед предложением в районе 50 млн. фунтов "Интеру" будет непросто устоять.


Метки Димарко, Интер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2023 06:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 20.10.2023 08:08 # largo-winch
    заберите у Тен Хаг право решать за трансферы. опять 25!

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  2. geniusss 20.10.2023 07:36 # geniusss
    Пентагон планирует передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначавшихся для Украины, передает Axios cо ссылкой на три израильских источника.

    Израиль попросил снаряды у США в связи с подготовкой к наземной операции в секторе Газа и потенциальному конфликту с «Хезболлой» на границе с Ливаном. Американские власти предположили, что перераспределение снарядов от Украины к Израилю не окажет мгновенного эффекта на способности Киева защищать свои территории, пишет Axios.

    Как отмечает издание, предназначавшиеся для Украины снаряды были частью арсенала США, который хранится в Израиле в рамках соглашения между странами.

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  3. gunnerlove 20.10.2023 06:59 # gunnerlove
    По мне так медленный.
    Да и итальяшки в АПЛ особого успеха не имели никогда.

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  4. chelsea88 20.10.2023 06:12 # chelsea88
    Топ-игрок. Надо брать без сомнений.

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