Рамсдейл: "Мне нужно снова играть за "Арсенал"

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заявил, что ему нужно вернуться к выступлениям за свой клуб.

В последних матчах "Арсенала" 25-летний Рамсдейл находится за спиной Давида Райи, лишь сыграв против "Брентфорда" в Кубке Лиги.



И хотя Рамсдейл получил вызов в сборную Англии в этот международный перерыв, Аарон понимает, что без регулярной игровой практики на клубном уровне у него не будет никаких перспектив в национальной команде



"Мне нужно снова играть за свой клуб, чтобы вызываться в сборную Англии и заставлять тренера ломать голову, потому что иначе его выбор будет проще".



"Это первый раз, когда я оказался в такой ситуации. У нас великолепный тренер, и он доверяет игрокам, с которыми прежде работал. Вы видите, что Калвин (Филлипс) и Харри (Магуайр) играют не так много минут, но когда они выходят играть за сборную Англии, то проявляют себя".



"Что касается меня, то я тоже должен буду оправдать это доверие, если получу шанс сыграть за сборную, при этом не играя за свой клуб".



"Но, конечно, я хочу снова играть за свой клуб. Я хочу вернуться в стартовый состав и добавить головной боли тренеру сборной. Я не хочу быть где-то в стороне, когда Джордан (Пикфорд) является первым номером", — цитирует Рамсдейла Daily Mirror.