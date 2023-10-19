"Борнмут" лишился Тайлера Адамса минимум до февраля

Полузащитник "Борнмута" Тайлер Адамс будет отсутствовать минимум до февраля из-за второй операции на задней поверхности бедра за календарный год.

В августе "Борнмут" приобрел Адамса у "Лидса" за 20 миллионов фунтов, однако за свою новую команду Тайлер успел отметиться единственным появлением на замену — против "Стоука" в Кубке Лиги.



По информации The Athletic, две недели назад Адамс перенес повторную операцию, восстановление после которой займет до пяти месяцев. Снова выйти на футбольное поле Тайлер сможет в середине февраля или середине марта 2024.



Добавим, впервые Адамс получил потребовавшую операции травму задней поверхности бедра в марте. В результате 24-летний американец пропустил концовку прошлого сезона, который обернулся для "Лидса" вылетом из Премьер-Лиги.