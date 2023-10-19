Джоэл Глэйзер войдет в "футбольный комитет" МЮ

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глэйзер войдет в "футбольный комитет", который создаст клуб после обновления структуры собственников.

В ближайшие недели британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф должен завершить приобретение 25 процентов акций "Юнайтед" за 1.35 млрд. фунтов.



Ожидается, что Рэтклифф также получит контроль над футбольными операциями "Юнайтед" и сможет привести своих людей на ключевые должности, включая спортивного директора.



Как сообщает The Financial Times, "Юнайтед" собирается создать "футбольный комитет", который будет сообща принимать решения по спортивным вопросам.



И Джоэл Глэйзер, один из наиболее заинтересованных в "Юнайтед" членов своего семейства, должен получить место в этом комитете.



При этом нынешние владельцы — прежде всего Джоэл и его брат Аврам — сохранят контроль над коммерческими аспектами деятельности клуба с "Олд Траффорд".