Джоэл Глэйзер войдет в "футбольный комитет" МЮ
Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глэйзер войдет в "футбольный комитет", который создаст клуб после обновления структуры собственников.
В ближайшие недели британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф должен завершить приобретение 25 процентов акций "Юнайтед" за 1.35 млрд. фунтов.
Ожидается, что Рэтклифф также получит контроль над футбольными операциями "Юнайтед" и сможет привести своих людей на ключевые должности, включая спортивного директора.
Как сообщает The Financial Times, "Юнайтед" собирается создать "футбольный комитет", который будет сообща принимать решения по спортивным вопросам.
И Джоэл Глэйзер, один из наиболее заинтересованных в "Юнайтед" членов своего семейства, должен получить место в этом комитете.
При этом нынешние владельцы — прежде всего Джоэл и его брат Аврам — сохранят контроль над коммерческими аспектами деятельности клуба с "Олд Траффорд".
19.10.2023 22:00
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