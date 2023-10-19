Эланга не видит "большой разницы" между "Форест" и МЮ

Вингер "Ноттингем Форест" Энтони Эланга признался, что не видит "большой разницы" между своим нынешним клубов и "Манчестер Юнайтед".

В конце августа "Форест" потратил 15 миллионов фунтов на приглашение Эланги из "Юнайтед", в системе которого Энтони находился с 12 лет.



Однако 21-летний игрок сборной Швеции не чувствует, что он ушел на понижение, и не ожидает, что "лесники" будут сражаться за выживание в Премьер-Лиге.



"Ноттингем" остается великой командой в историческом смысле. Они дважды выигрывал Лигу Чемпионов. Поэтому можно сказать, что я перешел из одной большой команды в другую большую команду. Разница не такая большая".



"Мы хорошо стартовали в лиге, одержав несколько побед, несколько раз сыграв вничью и несколько раз проиграв. Но это хорошая команда, хороший город и хорошие игроки. Сезон будет длинным, и я надеюсь, мы сможем провести его хорошо", — сообщил Эланга Fotballskanalen.