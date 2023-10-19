"Челси" не удалось купить Кудуса летом

Агент атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса рассказал, что "Челси" не удалось приобрести его клиента минувшим летом.

В конце августа "Вест Хэм" купил 23-летнего Кудуса у "Аякса" по сделке стоимостью 38 миллионов фунтов, включая бонусы.



Оказывается, заполучить Кудуса хотел и "Челси", причем сам Мохаммед уже дал свое согласие на этот переход, однако "синие" не нашли общего языка с "Аяксом".



"Мы достигли договоренности с "Челси", мы согласовали контракт с "Челси", но сделка не состоялась. Он разговаривал с их тренером, но в конце концов этого не случилось, потому что "Челси" сделал нелепое предложение "Аяксу".



"Повторного предложения не последовало. "Челси" проделывал подобное со многими игроками этим летом, выдвигая очень низкие предложения клубам, заранее зная, что они не будут приняты".



"Правда в том, что они были полностью сосредоточены на трансфере Кайседо, и это отнимало всю их энергию", — сообщила агент Джен Менделевич RMC Sport.